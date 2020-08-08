Блеск, цветы и много шампанского: Миша Романова отметила 30-летний юбилей (Фото)

Для вечеринки Романова выбрала вечернее красное платье в голливудском стиле. Свой эффектный образ она дополнила босоножками цвета металлик.

Экс-участница группы ВИА Гра Миша Романова шумно отпраздновала день рождения. Артистке 3 августа исполнилось 30 лет. По этому случаю Миша закатила вечеринку на крыше многоэтажки.

В своем Instagram-аккаунте артистка поделилась яркими фото с праздника.

В списке почетных гостей на празднике оказались певец Макс Барских, режиссер Алан Бадоев и бывшая участница ВИА Гры Анастасия Кожевникова, которая сейчас, как и Миша строит сольную карьеру.

Для вечеринки Романова выбрала вечернее красное платье со шлейфом и откровенным декольте. Свой образ звезда дополнила босоножками цвета металлик.

Напомним, вчера украинский певец Макс Барских, которому приписывают роман с Мишей Романовой представил новый экспериментальный EDM-сингл Silence, записанный на английском языке. Лирик-видео вышло на официальном Youtube-канале музыканта.