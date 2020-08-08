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Красавица и модница: Катя Осадчая поделилась пляжным снимком

Красавица и модница: Катя Осадчая поделилась пляжным снимком
12:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Украинская телеведущая Катя Осадчая показала яркий пляжный образ с отдыха в Турции.

Ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая продолжает делиться снимками со своего отдыха в Турции.

Очередные фото знаменитость выложила в своем Instagram-аккаунте.

Осадчая продемонстрировала стильный пляжный образ. Катя позировала на пляже в модном слитном купальнике от украинского бренда the 7th heaven и коротких шортах в спортивном стиле.

 
 
 
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Вигляд знизу і зверху) яка світлина краща 1 чи 2 #holiday #summer2020

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Свой образ она дополнила шляпой, украшенной цепным ремешком от украинского бренда Ruslan Baginskiy и солнцезащитными очками.

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Как известно, ведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями наслаждается отдыхом на побережье Турции в Анталии.

Напомним, ранее Катя Осадчая продемонстрировала подтянутые формы на новых снимках, сделанных на отдыхе в Турции.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Катя Осадчая.

Автор:

Телеграф
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