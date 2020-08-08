Красавица и модница: Катя Осадчая поделилась пляжным снимком

Ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая продолжает делиться снимками со своего отдыха в Турции.
Очередные фото знаменитость выложила в своем Instagram-аккаунте.
Осадчая продемонстрировала стильный пляжный образ. Катя позировала на пляже в модном слитном купальнике от украинского бренда the 7th heaven и коротких шортах в спортивном стиле.
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Вигляд знизу і зверху) яка світлина краща 1 чи 2 #holiday #summer2020
Свой образ она дополнила шляпой, украшенной цепным ремешком от украинского бренда Ruslan Baginskiy и солнцезащитными очками.
Как известно, ведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями наслаждается отдыхом на побережье Турции в Анталии.
Напомним, ранее Катя Осадчая продемонстрировала подтянутые формы на новых снимках, сделанных на отдыхе в Турции.