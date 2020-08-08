Красавица и модница: Катя Осадчая поделилась пляжным снимком

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала яркий пляжный образ с отдыха в Турции.

Ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая продолжает делиться снимками со своего отдыха в Турции.

Очередные фото знаменитость выложила в своем Instagram-аккаунте.

Осадчая продемонстрировала стильный пляжный образ. Катя позировала на пляже в модном слитном купальнике от украинского бренда the 7th heaven и коротких шортах в спортивном стиле.

Свой образ она дополнила шляпой, украшенной цепным ремешком от украинского бренда Ruslan Baginskiy и солнцезащитными очками.

Как известно, ведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями наслаждается отдыхом на побережье Турции в Анталии.

Напомним, ранее Катя Осадчая продемонстрировала подтянутые формы на новых снимках, сделанных на отдыхе в Турции.