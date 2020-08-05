Катя Осадчая покорила поклонников сногсшибательной фигурой (Фото)

Украинская телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала подтянутые формы на новых снимках, сделанных на отдыхе в Турции.

Как известно, Осадчая вместе с супругом Юрием Горбуновым и их маленьким сыном отправились в курортную деревню Текирова в районе Кемера, Турция.

В разгар пандемии коронавируса звездное семейство наслаждается отдыхом в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Premium Tekirova.

На новых отпускных кадрах Осадчая решила показать фанам, как занимается сапсерфингом.

"На встречу приключениям", — написала телезвезда в подписи к серии снимков.

Накануне Осадчая показала множество ярких летних снимков, сделанных на отдыхе. На фото можно увидеть, как звезда наслаждается романтическим свиданием с мужем, а также играет с сыном в детской комнате и на пляже.