Максима Галкина дома встречают "говорящие ступеньки" (Видео)

Вчера Максим Галкин разместил в соцсети видео, снятое Аллой Пугачевой, пока самого шоумена не было дома. На нем шестилетние Лиза и Гарри лежат на ступеньках в ожидании папы.
Алла уточнила у детей, кто они, на что услышала от Лизы такой ответ:
"Я говорящая ступенька, которая любит папочку моего и мамочку тоже".
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Гарри в свою очередь сказал, что лежать будет, пока папа не вернется домой, а также добавил:
"Если папа не приедет, у меня будет нервный срыв".
Комментарии засыпали детей комплиментами в стиле "Какие же они милые, одно удовольствие наблюдать за вашими детками!", "Мамины ангелочки", "Самый счастливый папа" и "Как хорошо что их двое! Им всегда хорошо вместе".
Напомним, 15 апреля на карантине Алла Пугачева в кругу семьи отпраздновала 71 день рождения, а Максиму Галкину 18 июня исполнилось 44 года. Пара отрицает слухи о возможном разводе, которые распространялись в СМИ.