Максима Галкина дома встречают "говорящие ступеньки" (Видео)

Российский шоумен поделился в Instagram видео, где двойняшки и Пугачева ожидают его дома.

Вчера Максим Галкин разместил в соцсети видео, снятое Аллой Пугачевой, пока самого шоумена не было дома. На нем шестилетние Лиза и Гарри лежат на ступеньках в ожидании папы.

Алла уточнила у детей, кто они, на что услышала от Лизы такой ответ:

"Я говорящая ступенька, которая любит папочку моего и мамочку тоже".

Переглянути цей допис в Instagram Когда семья встречает #дети #семья Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Сер 2020 р. о 10:11 PDT

Гарри в свою очередь сказал, что лежать будет, пока папа не вернется домой, а также добавил:

"Если папа не приедет, у меня будет нервный срыв".

Комментарии засыпали детей комплиментами в стиле "Какие же они милые, одно удовольствие наблюдать за вашими детками!", "Мамины ангелочки", "Самый счастливый папа" и "Как хорошо что их двое! Им всегда хорошо вместе".

Напомним, 15 апреля на карантине Алла Пугачева в кругу семьи отпраздновала 71 день рождения, а Максиму Галкину 18 июня исполнилось 44 года. Пара отрицает слухи о возможном разводе, которые распространялись в СМИ.