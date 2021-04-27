Киркоров перед днем рождения пересел в инвалидную коляску (видео)

Филипп Киркоров и Maruv (Анна Корсун) анонсировали необычный фит.
Об этом исполнители объявили в своих Instagram.
"Моя коварная и самая сексуальная Maruv забрала в свои сети. 30 апреля – неожиданный музыкальный поворот", – написал Киркоров.
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Maruv была менее многословна и разрекламировала новый тизер, отметив, что 30 апреля "будет бомба".
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Судя по видео, съемки проходили в больнице.
Подписчики остались в восторге от тизера нового совместного клипа артистов, но попросили Киркорова "не шутить с коляской".
"Однако повезло Киркорову", "Бомбисимо!", "Однако повезло Киркорову", "Осталось тебе Филипп еще раздеться как танцоры марув.. Голое тело с ниточкой между ног... и будет точно разрыв...", "Жду с нетерпением сюрпризную вакцинацию", - комментируют видео пользователи.
Отметим, что в день премьеры нового тизера, 30 апреля, Киркорову исполнится 54 года.
Как сообщал "Телеграф", ранее Филипп Киркоров, который недавно довел Ольгу Бузову до слез, впервые за много лет не поздравил с днем рождения свою бывшую супругу Аллу Борисовну Пугачеву.