Киркоров перед днем рождения пересел в инвалидную коляску (видео)

Филипп Киркоров и Maruv (Анна Корсун) анонсировали необычный фит.

Об этом исполнители объявили в своих Instagram.

"Моя коварная и самая сексуальная Maruv забрала в свои сети. 30 апреля – неожиданный музыкальный поворот", – написал Киркоров.

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Maruv была менее многословна и разрекламировала новый тизер, отметив, что 30 апреля "будет бомба".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Судя по видео, съемки проходили в больнице.

Подписчики остались в восторге от тизера нового совместного клипа артистов, но попросили Киркорова "не шутить с коляской".

"Однако повезло Киркорову", "Бомбисимо!", "Однако повезло Киркорову", "Осталось тебе Филипп еще раздеться как танцоры марув.. Голое тело с ниточкой между ног... и будет точно разрыв...", "Жду с нетерпением сюрпризную вакцинацию", - комментируют видео пользователи.

Отметим, что в день премьеры нового тизера, 30 апреля, Киркорову исполнится 54 года.

Как сообщал "Телеграф", ранее Филипп Киркоров, который недавно довел Ольгу Бузову до слез, впервые за много лет не поздравил с днем рождения свою бывшую супругу Аллу Борисовну Пугачеву.