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Киркоров перед днем рождения пересел в инвалидную коляску (видео)

Киркоров перед днем рождения пересел в инвалидную коляску (видео)
20:42 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Филипп Киркоров и Maruv (Анна Корсун) анонсировали необычный фит.

Об этом исполнители объявили в своих Instagram.

"Моя коварная и самая сексуальная Maruv забрала в свои сети. 30 апреля – неожиданный музыкальный поворот", – написал Киркоров.

 
 
 
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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

 

Maruv была менее многословна и разрекламировала новый тизер, отметив, что 30 апреля "будет бомба".

 
 
 
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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

 

Судя по видео, съемки проходили в больнице.

Подписчики остались в восторге от тизера нового совместного клипа артистов, но попросили Киркорова "не шутить с коляской".

"Однако повезло Киркорову", "Бомбисимо!", "Однако повезло Киркорову", "Осталось тебе Филипп еще раздеться как танцоры марув.. Голое тело с ниточкой между ног... и будет точно разрыв...", "Жду с нетерпением сюрпризную вакцинацию", - комментируют видео пользователи.

Отметим, что в день премьеры нового тизера, 30 апреля, Киркорову исполнится 54 года. 

Как сообщал "Телеграф", ранее Филипп Киркоров, который недавно довел Ольгу Бузову до слез, впервые за много лет не поздравил с днем рождения свою бывшую супругу Аллу Борисовну Пугачеву.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 182

Все по теме:

Видео, Филипп Киркоров, Дуэты, Тизеры, MARUV, Анна Корсун, фиты.
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