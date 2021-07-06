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Киркоров и Ко: Минкульт объяснил, можно ли забрать звание народного артиста Украины

Киркоров и Ко: Минкульт объяснил, можно ли забрать звание народного артиста Украины
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф

Российские певцы, например Николай Басков и Филипп Киркоров, до сих пор имеют звание народных артистов Украины, хотя выступают в Крыму и поддерживают кремлевской режим. В Министерстве культуры и информационной политики Украины на запрос издания "Телеграф" ответили, можно ли лишить почетного звания Киркорова после скандального исчезновения из "черного списка".

Так, в своем ответе Минкульт ссылается на ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, которая определяет: органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

"Пунктом 24 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" определено, что одним из видов санкций является лишение государственных наград Украины, других форм награждения. Однако, в связи с отсутствием нормативно-правовых механизмов процедуры лишения почетных званий Украины, указанная норма сегодня не реализуется", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что почетное звание "Народный артист Украины" - это государственная награда Украины, присвоение которой производится Указом Президента Украины.

"Согласно статье 16 Закона Украины "О государственных наградах Украины" лишение государственных наград может быть проведено Президентом Украины лишь в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом, - разъяснили в ответе на запрос. - Учитывая вышеизложенное, у Министерства культуры и информационной политики Украины отсутствуют правовые основания ходатайствовать о лишении почетного звания народный артист Украины Филиппа Киркорова".

Касательно истории с внесением, а потом исключением Киркорова из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины, в Минкульте отметили: СБУ не сообщала им причины включения и выключения.

Напомним, российский эстрадный певец Филипп Киркоров был внесен в "черный список" по приказу Министерства культуры Украины еще 22 июня на основании письма Службы безопасности Украины. Вечером 24 июня Киркоров еще был в списке.

Причиной внесения артиста в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины, стали заявления Киркорова о поддержке аннексии Крымского полуострова Россией, а также неоднократные концерты в оккупированном Крыму.

Но 27 июня Киркоров "исчез" из этого списка, а в СБУ заявили о выяснении дополнительных обстоятельств и наличии судебных прецедентов.

Как писал "Телеграф", Киркоров прокомментировал свое "возвращение" в Украине и заявил: "Вы протянули России соломинку дружбы".

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

СБУ, Филипп Киркоров, Черный список, Народный артист Украины, Министерство культуры Украины.
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