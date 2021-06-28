Киркоров прокомментировал свое "возвращение" в Украину: "Вы протянули России соломинку дружбы"

54-летний российский эстрадный певец и актер Филипп Киркоров, которого ранее исключили из "черного списка" Минкульта, отреагировал на новое решение СБУ.

На своей странице в Инстаграм "король российской поп-сцены" записал новое видеообращение, в котором отметил, что очень рад, что справедливость восторжествовала, и теперь его украинские поклонники смогут спокойно слушать и смотреть его клипы по телевидению. Более того, он очень хочет приехать с концертом в Украину.

Также, артист отметил, что этим решением "Украина протянула России соломинку дружбы", что зарождает надежда на то, что ситуация между странами улучшится.

"Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое…" - пишет Киркоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Стоит отметить, что комментарии к посту ограничил.

Напомним, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров был внесен в "черный список" по приказу Министерства культуры Украины еще 22 июня. После этого артист заявил, что гордится тем, что он попал в этот список.

Однако 27 июня Киркоров "исчез" из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, по причине наличия судебных прецедентов.