Одного из сыновей крестил Леонид Кучма: что известно о детях Иво Бобула

У артиста — разные отношения с его детьми

У украинского певца Иво Бобула сложилась насыщенная личная жизнь. В частности, сейчас он состоит в браке в четвертый раз с женой Натальей. Также Иво имеет троих детей от разных женщин.

"Телеграф" расскажет больше о детях популярного исполнителя, и где они сейчас.

Дети Иво Бобула

В первом браке Бобула появился сын Руслан. С первой женой певец прожил 3 месяца и потом редко контактировал с ребенком. Однако певец рассказывал, что помогал Руслану, когда была такая потребность.

"Мне запрещали к нему [подходить], хотя иногда сам выходил [на него] через друзей, как-то находил его. Общался, пока он был маленький. И когда нужно было помочь ему — я помог, то, что нужно было", — сказал он.

Сейчас старшему сыну Бобула около 40 лет. Он сменил фамилию и проживает в США. Исполнитель периодически общается с Русланом, хотя точно не знает, сколько ему лет. У мужчины есть дочь, однако Бобул видел свою внучку только на фото.

Дочь Людмила появилась на свет во втором браке исполнителя. Однако с ней отношения у Бобула не сложились.

"Дочка больше ушла в маму. У меня были с ней большие проблемы. Сначала была коммуникация, а потом она начала теряться", — рассказывал артист.

Все началось с того, что дочь вышла замуж, и Бобул подарил ей двухкомнатную квартиру. Впоследствии выяснилось, что супруги продали жилье, а внуки, по словам артиста, жили в плохих условиях. Потому он приобрел еще одну квартиру для родных. Именно после этой ситуации у Бобула окончательно ухудшились отношения с дочерью.

"Она вышла замуж, я купил ей двухкомнатную квартиру и подарил. А потом я узнаю, что мои внучки живут непонятно где, а квартиру они продали. Пришлось купить другую квартиру. Ну куда я дену этих девочек? Они жили в каком-то сарае. Я взял, что имел, и купил", — поделился исполнитель.

Иво Бобул на сцене, фото из сети

Самые лучшие отношения у Бобула сложились с младшим сыном Данилой от жены Натали. Парню сейчас 20 лет, и он живет в Украине. Даниил получает образование в Институте международных отношений. По словам Бобула, он делится с сыном жизненными установками и пытается научить его правильным ценностям.

"Я ради него все: хвалю, люблю. Я знаю, что нужно для парня, рассказываю ему, разговариваю с ним. Он у меня всегда", — поделился Иво.

Бобул с сыном Данилом и женой Натальей, скриншот из "Сніданку"

Бобул с сыном Данилом и женой Натальей, фото из сети

Интересно, что крестным отцом Данила является второй президент Украины Леонид Кучма. Бобул рассказывал, что сейчас не часто общается с кумом. Хотя политик продолжает поздравлять крестника с днем рождения.

Бобул с сыном и Леонидом Кучмой, фото из сети

Бобул с сыном Данилом, коллаж из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел в молодости Иво Бобул. Он начал карьеру в 80-х годах прошлого столетия.