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Поездом в Пхеньян нельзя: В России РЖД приостановили сообщение с Северной Кореей

Поездом в Пхеньян нельзя: В России РЖД приостановили сообщение с Северной Кореей
12:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Российские РЖД из-за распространения коронавируса, приостановили сообщение с Северной Кореей.

"Российские железные дороги" приостановили пассажирское сообщение с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), говорится в сообщении РЖД.

"В соответствии с обращением Министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года № F-003/109 о временном прекращении железнодорожного пассажирского движения между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) — Туманган (КНДР)", — говорится в пресс-релизе.

Прекращают курсировать поезда № 652/651 Уссурийск — Туманган (формирования "Федеральной пассажирской компании"), беспересадочный вагон Пхеньян — Москва (формирования железных дорог КНДР), беспересадочный вагон Пхеньян — Хабаровск (формирования железных дорог КНДР), беспересадочные вагоны Москва — Туманган (формирования ФПК). Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР временно осуществляться не будет. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат. 

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Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили российскому агентству ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.

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Китай, Россия, Корея, РЖД, Заболевание, Железные дороги, Ухань, Заражение, Коронавирус.
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