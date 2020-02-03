Авария при посадке: В Томске у самолета во время приземления разрушилось шасси

В российском Томске у пассажирского самолета во время посадки частично разрушилось шасси.

В российском городе Томск совершил аварийную посадку пассажирский самолет, у воздушного судна разрушилась передняя стойка шасси. Об этом сообщает российская Западно-Сибирская транспортна прокуратура.

"По предварительной информации, в 5:46 местного времени при совершении посадки в международном аэропорту Томск (Богашёво) у воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании "Руслайн" следовал по маршруту Екатеринбург - Томск, на его борту было 32 пассажира и 4 члена экипажа, которые не пострадали, добавили в прокуратуре.

"В связи с нахождением воздушного судна на взлётно-посадочной полосе аэродрома и необходимостью её обследования до 11 часов работа аэропорта приостановлена. Начиная с 6 часов утра, из него должно было вылететь 7 рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала", - отметили в ведомстве.

Другие воздушные суда направлены, как указано, в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево).

Российской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и права потребителей.