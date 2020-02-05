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Стихийные прихоти: На Буковине из-за непогоды без света осталось 40 населенных пунктов

Стихийные прихоти: На Буковине из-за непогоды без света осталось 40 населенных пунктов
17:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: cv.dsns.gov.ua

Новости Украины:В Черновицкой области из-за ухудшения погодных условий обесточенными остались 40 населенных пунктов.

В Черновицкой области из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались 42 населенных пункта, из них 20 - частично.

Об этом сообщает ГСЧС в Черновицкой области.

"В результате неблагоприятных погодных условий, по состоянию на 14 часов, без электроэнергии 42 населенных пункта, из них 20 - частично. На месте событий работают аварийно-ремонтные бригады АО "Черновцыоблэнерго", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что из-за внезапного ухудшения погодных условий спасатели неоднократно привлекались к оказанию помощи по преодолению последствий непогоды. В частности, спасатели отбуксировали автомобиль скорой помощи, который застрял на сельской гравийной дороге и не мог доехать до пациента. 

"Работники Службы спасения отбуксировали автомобиль по адресу вызова, помогли врачам на носилках транспортировать больного человека к карете скорой, после чего с помощью спецтехники - трактора - отбуксировали авто скорой на подъемном участке дороги, ведь при таких погодных условиях водитель самостоятельно не смог бы проехать тот путь. В дальнейшем скорой больного человека доставили в лечебное учреждение", - добавили в пресс-службе.

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Украина, Черновцы, ГСЧС, Служба спасения, Черновцыоблэнерго.
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