Изменить подходы к работе спецслужбы: Баканов подготовил законопроект о СБУ

Новости Украины:Баканов подал в ОПУ новый проект закона о СБУ.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов инициирует новый закон об СБУ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, об этом Баканов заявил на заседании коллегии Службы.

"Мы подготовили новый проект закона об СБУ. Сейчас документ находится в Офисе президента. И задаст вектор перезапуска работы Службы. Это фундамент, на котором будет строиться здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе - от реактивного к проактивному. Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями", - заявил Баканов.

Подводя итоги деятельности спецслужбы за 2019 год, он отметил, что в прошлом году СБУ предотвратила три террористических акта, также был задержан один из лидеров террористов ИГИЛ по прозвищу Аль Бара Шишани, который скрывался в Украине; контрразведка разоблачила четыре агентурные сети вражеской спецслужбы. Также СБУ предотвратила более 500 кибератак на информационные системы госорганов и объекты критической инфраструктуры.

Говоря о будущих планах, Баканов подчеркнул, что Служба еще больше внимания будет уделять стратегическим вопросам национальной безопасности, борьбе с терроризмом и контрразведывательной деятельности.

Кроме того, СБУ откажется от не свойственных ей функций и полномочий, по-другому будет работать с кадрами.