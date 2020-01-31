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Бородянский: Над замечаниями к законопроекту о дезинформации уже работают

Бородянский: Над замечаниями к законопроекту о дезинформации уже работают
00:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Бородянский: Мы предлагаем диалог, каким образом нам защитить наше информационное пространство.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что от медиасообщества уже получены некоторые замечания по проекту закона о дезинформации, они разделены на группы и идёт работа над доработкой законопроекта.

Об этом он рассказал в эфире программы "Обратный отсчет" на Общественном вещателе.

"Мы хотим конструктивного диалога и мы ищем ответы на вопросы постоянно. Мы провели во вторник стратегическую сессию с большим количеством журналистов и медиасообщества, мы получили обратную связь, разбили все замечания на группы и сейчас работаем с каждой группой замечаний, а затем вернемся к обществу, потом переделаем закон (проект - ред.) со стейкхолдерами и вернем его еще раз, покажем этот закон (проект - ред.) ", - отметил Бородянский.

Министр подчеркнул, что нынешний проект закона о противодействии дезинформации является комплексным, а также "конструктом", который включает в себя ответственность, медиаграмотность, защиту прав журналистов и тому подобное.

"Мы предлагаем диалог, как нам лучше, каким образом нам защитить наше информационное пространство", - подчеркнул министр и добавил, что "количество фейков увеличивается в геометрической прогрессии".

Вместе с тем он отметил, что положение законопроекта о создании так называемой Ассоциации профессиональных журналистов направлено на то, чтобы обеспечить журналистскому сообществу соблюдение этического кодекса.

"Мы создаем систему, в которой есть возможность отделить журналистов, которые говорят правду, от журналистов, которые не говорят правду. Причем не государством разделить, а самими журналистами ", - подчеркнул Бородянский.

Напоминаем, Министерство культуры, молодежи и спорта 20 января обнародовало проект закона по обеспечению национальной информбезопасности и права на доступ к достоверной информации, известного как "законопроект о дезинформации".

В министерстве пригласили к участию в обсуждении законопроекта представителей СМИ, профильных институтов и общественных организаций, медиаэкспертов и медиаюристов.

27 января представители медийного сообщества и общественных организаций рекомендовали министерству воздержаться от регистрации законопроекта "о дезинформации" в парламенте. Комиссия по журналистской этике обнародовала заявление с требованием к правительству и МКМС - снять с рассмотрения законопроект о дезинформации и начать процесс подготовки законодательных изменений с нуля.

"Репортеры без границ" высказали критические замечания по поводу законопроекта.

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Журналисты, Законопроект, Владимир Бородянский, Дизинформация.
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