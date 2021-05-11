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В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук

В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
Обновлено 18:57 Сегодня Телеграф

В СБУ рассказали, где сейчас находятся нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук и его "правая рука" Тарас Козак, которым намерены вручить подозрение в госизмене

Об этом сообщил во время брифинга глава Службы безопасности Иван Баканов. 

"Говоря о господине Козаке, то он, по нашей информации, находится в Российской Федерации, возможно временно покинул ее территорию для отдыха, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину", - сказал он. 

Что касается Медведчука, глава СБУ заявил, что его место пребывания устанавливается. Однако Баканов выразил убеждение, что находится в Украине. 

"Он въехал на территорию Украины 8 мая этого года, и пока из Украины не выезжал", - сказал Баканов. 

Как сообщалось ранее, в СМИ ранее сообщалось, что сотрудники СБУ прибыли к дому Медведчука в Киеве, чтобы вручить ему подозрение, однако их не пустила охрана, которая заявила, что того нет дома. 

Позже в сети появилась информация, что Медведчук вместе с женой может пребывать в Хорватии

Сопартиец Медведчука Илья Кива в свою очередь заявил, что тот Украину не покидал и якобы "сейчас улыбается, сидя в своём кабинете".  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, Виктор Медведчук, Иван Баканов.
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