В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук

В СБУ рассказали, где сейчас находятся нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук и его "правая рука" Тарас Козак, которым намерены вручить подозрение в госизмене.

Об этом сообщил во время брифинга глава Службы безопасности Иван Баканов.

"Говоря о господине Козаке, то он, по нашей информации, находится в Российской Федерации, возможно временно покинул ее территорию для отдыха, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину", - сказал он.

Что касается Медведчука, глава СБУ заявил, что его место пребывания устанавливается. Однако Баканов выразил убеждение, что находится в Украине.

"Он въехал на территорию Украины 8 мая этого года, и пока из Украины не выезжал", - сказал Баканов.

Как сообщалось ранее, в СМИ ранее сообщалось, что сотрудники СБУ прибыли к дому Медведчука в Киеве, чтобы вручить ему подозрение, однако их не пустила охрана, которая заявила, что того нет дома.

Позже в сети появилась информация, что Медведчук вместе с женой может пребывать в Хорватии.

Сопартиец Медведчука Илья Кива в свою очередь заявил, что тот Украину не покидал и якобы "сейчас улыбается, сидя в своём кабинете".