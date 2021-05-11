"Сидит и улыбается": Кива рассказал, где "спрятался" Медведчук (видео)

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сегодня, 11 мая, опроверг информацию о том, что его коллега по партии Виктор Медведчук покинул Украину.

Согласно видео PavlovskyNews, Кива заявил, что ни Медведчук, ни он сам тюремного заключения не боятся. Нардеп убежден, что лидер ОПЗЖ находится в Украине. Более того, он якобы "сейчас улыбается, сидя в своём кабинете".

"Страха нет. Носки шерстяные, зубную щетку и пасту я вожу с собой, чтобы ноги были в тепле и зубы были в чистоте", - заявил Кива, после чего зашел в офис ОПЗЖ, где продолжается обыск.

Напомним, двух нардепов Украины - Виктора Медведчука и Тараса Козака - подозревают в госизмене. В доме первого пытаются провести обыск, однако правоохранителям препятствует охрана политика, которая вызвала адвокатов и ждет их приезда.