Сдал ВСУ с потрохами: глава СБУ озвучил детали второго преступления, в котором подозревается Медведчук

Лидера политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука подозревают не только в государственной измене, но и в передаче специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в ходе брифинга, сообщает "Телеграф".

"Второе уголовное производство, о котором мы хотим поговорить, касается и Медведчука, и Козака (Тараса Козака - нардепа от фракции "ОПЗЖ"). Этот эпизод случился в августе 2020 года. В частности, господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ. Его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб РФ, по мнению следствия, именно ей предназначалась эта информация", - заявил руководитель СБУ.

Баканов назвал это целенаправленным действием против обороноспособности Украины.

Как ранее писал "Телеграф", в Офисе генпрокурора объяснили, почему было открыто дело о госизмене против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сообщается, что Медведчук получил в 2012 году разрешение для ООО "Новые проекты" по разработке нефтегазового месторождения "Глубокое" в 75 километрах от Феодосии в Черном море. Следствию попали в руки материалы, в которых Медведчук проводил переговоры с руководством РФ по перерегистрации предприятия и добычи ним национальных ресурсов Украины на благо государства-оккупанта.