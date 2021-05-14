Медведчука "обраслетили" по решению суда: когда это произошло

Олигарху Виктору Медведуку, которого суд в четверг, 13 мая, отправил под круглосуточный домашний арест до 9 июля, полиция надела электронный браслет контроля. Его он также должен носить по решению суда.

Об этом сообщают "Українські Новини".

"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Браслет был надет на Медведчука поздно вечером 13 мая в здании полиции Киева. Ношение браслета является обязательным.

Отметим, то во время суда над Медведчуком появилась запись якобы его телефонного разговора с Владимиром Островенко, тогдашним замруководителя администрации президента РФ.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский объявил о первой победе над олигархами в Украине. По его словам, после введения СНБО санкций против телеканалов "Zik", "112.Украина" и "Newsone" и против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, он перестал быть олигархом.