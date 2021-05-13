Скачать
Четверг, 13.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Министра Степанова могут отправить в отставку уже на следующей неделе - источник
Министра Степанова могут отправить в отставку уже на следующей неделе - источник
Мариуполь не при чем: Гордон нашел новую причину, почему с ним решил судиться Порошенко (видео)
Мариуполь не при чем: Гордон нашел новую причину, почему с ним решил судиться Порошенко (видео)
Претензий к Степанову скопилось немало: есть три пути замены в Украине главы Минздрава
Претензий к Степанову скопилось немало: есть три пути замены в Украине главы Минздрава
Проезд в киевском метро может подорожать до 20 гривен
Проезд в киевском метро может подорожать до 20 гривен

Во время суда над Медведчуком всплыли новые пленки его разговоров с окружением Путина

Во время суда над Медведчуком всплыли новые пленки его разговоров с окружением Путина
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф сайт ОПЗЖ

В то время, как в Печерском районном суде Киева в четверг, 13 мая, днем проходит заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в государственной измене народному депутату и главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, СМИ опубликовали запись якобы его телефонного разговора с тогдашним замруководителя администрации президента РФ Владимиром Островенко.

Запись якобы состоявшегося в 2015 году телефонного разговора по поводу санкций и возможности их "подредактировать" опубликовало украинское интернет-издание "OBOZREVATEL".

 На записи слышно, что один из собеседников с похожим на Медведчука голосом рассказывает своему собеседнику о том, что "дал абсолютно всю информацию" и что по санкциям "если есть какие-то там вопросы по каким-то или юридическим, или физическим, то можно сказать" ему.

"Есть готовность к редактированию", - добавляет похожий на Медведчука голос и настоятельно просит доложить о том, что он все передал.

Как сообщалось, 11 мая  в доме Медведчука прошли в обыски, а генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение ему и его соратнику Тарасу Козаку.

В тот же день СБУ обнародовала схемы преступлений и доказательства по делу о госизмене Медведчука.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему вручили ходатайство о содержании под стражей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 386

Все по теме:

Россия, Санкции, Запись, Виктор Медведчук, Телефонный разговор, Владимир Островенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент
02 Новоиспеченный кандидат наук Кива отличился новым перлом (видео)
03 Ракеты летят по жилым домам: свежие видео из Израиля и Газы
04 Полномасштабная война: Байден и ООН отреагировали на обострение в Секторе Газа
05 В атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline обнаружили "российский след"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Был еще один парень, называвший себя богом: у стрельбы в школе Казани всплыла предыстория
Был еще один парень, называвший себя богом: у стрельбы в школе Казани всплыла предыстория
&quot;Впечатление, что Халк ездил на минеральные воды&quot;: пассажир разгромил купе поезда Киев-Трускавец (фото)
"Впечатление, что Халк ездил на минеральные воды": пассажир разгромил купе поезда Киев-Трускавец (фото)
&quot;Криптовалюта может дорого обойтись&quot;: Илон Маск обрушил курс Bitcoin решением по Tesla
"Криптовалюта может дорого обойтись": Илон Маск обрушил курс Bitcoin решением по Tesla
&quot;Настоящая Жасмин из сказки&quot;: Джамала произвела фурор на церемонии YUNA-2021 (фото, видео)
"Настоящая Жасмин из сказки": Джамала произвела фурор на церемонии YUNA-2021 (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь