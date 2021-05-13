Во время суда над Медведчуком всплыли новые пленки его разговоров с окружением Путина

В то время, как в Печерском районном суде Киева в четверг, 13 мая, днем проходит заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в государственной измене народному депутату и главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, СМИ опубликовали запись якобы его телефонного разговора с тогдашним замруководителя администрации президента РФ Владимиром Островенко.

Запись якобы состоявшегося в 2015 году телефонного разговора по поводу санкций и возможности их "подредактировать" опубликовало украинское интернет-издание "OBOZREVATEL".

На записи слышно, что один из собеседников с похожим на Медведчука голосом рассказывает своему собеседнику о том, что "дал абсолютно всю информацию" и что по санкциям "если есть какие-то там вопросы по каким-то или юридическим, или физическим, то можно сказать" ему.

"Есть готовность к редактированию", - добавляет похожий на Медведчука голос и настоятельно просит доложить о том, что он все передал.

Как сообщалось, 11 мая в доме Медведчука прошли в обыски, а генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение ему и его соратнику Тарасу Козаку.

В тот же день СБУ обнародовала схемы преступлений и доказательства по делу о госизмене Медведчука.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему вручили ходатайство о содержании под стражей.