Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент

Нардеп и глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, который в среду, 12 мая, приехал в Генпрокуратуру, пробыл там около двух с половиной часов.

В частности, он ознакомился с копией подозрения в госизмене. При этом, по словам Медведчука, в рамках предусмотренной законом процедуры документ ему не вручили.

Отметим, 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и покушении на разграбление украинского имущества на территории оккупированного Крыма.

Подробнее о деле против Медведчука читайте в материале "Телеграфа": Миллиарды, которые у нас украли: три дела против Медведчука и Козака простыми словами.