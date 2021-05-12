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Среда, 12.05.2021
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Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент

Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент
19:26 Сегодня Телеграф

Нардеп и глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, который в среду, 12 мая, приехал в Генпрокуратуру, пробыл там около двух с половиной часов.

В частности, он ознакомился с копией подозрения в госизмене. При этом, по словам Медведчука, в рамках предусмотренной законом процедуры документ ему не вручили.

Отметим, 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и покушении на разграбление украинского имущества на территории оккупированного Крыма.

Подробнее о деле против Медведчука читайте в материале "Телеграфа": Миллиарды, которые у нас украли: три дела против Медведчука и Козака простыми словами.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Генпрокуратура, Виктор Медведчук, Допросы.
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