Скачать
Пятница, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Продать не только "Приват": какие банки готовят к приватизации и есть ли на них покупатели
Продать не только "Приват": какие банки готовят к приватизации и есть ли на них покупатели
Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
В Украине накануне выходных снизилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 14 мая
В Украине накануне выходных снизилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 14 мая
Атаки с воздуха и земли: что сейчас происходит в Израиле и Газе (видео)
Атаки с воздуха и земли: что сейчас происходит в Израиле и Газе (видео)

Зеленский на примере истории Медведчука объявил о первой победе над олигархами в Украине

Зеленский на примере истории Медведчука объявил о первой победе над олигархами в Украине
09:38 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после введения СНБО санкций против телеканалов "Zik", "112.Украина" и "Newsone" и против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, он перестал быть олигархом.

Об этом Зеленский написал в колонке в интернет-издании "Фокус".

"Кое-что нам уже удается. К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук", - написал он.

По словам Зеленского, с помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности.

В этом контексте он отметил, что "будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами".

Зеленский против олигархов: чем грозит Украине удар по крупным бизнесменам

Вместе с тем, Зеленский добавил, что это могли бы сделать и власти, которые были раньше, "если бы хотели".

Говоря о ситуации с Медведчуком, он написал, что на этом примере можно увидеть, что такое статус олигарха.

"Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет", - отметил Зеленский.

Фонд госимущества подал в суд иск по делу о "трубе Медведчука": подробности

Как сообщалось, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и покушении на разграбление украинского имущества на территории оккупированного Крыма.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 156

Все по теме:

Олигарх, Статус, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Лишение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
02 Суд избрал меру пресечения Медведчуку
03 Мертвыми только казались: стало известно о чудесном исцелении пчел из скандала с "Укрпочтой" (видео)
04 Под Печерским судом, где слушают дело Медведчука, произошла потасовка (видео)
05 Был "смотрящим" от воров в законе из РФ: Украина выгнала из страны криминального авторитета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 13 мая: волна обысков в Киеве, решение суда по Медведчуку и ЧП с вертолетом Разумкова
Итоги 13 мая: волна обысков в Киеве, решение суда по Медведчуку и ЧП с вертолетом Разумкова
Экс-солистка группы &quot;Тату&quot; рвется в Госдуму РФ: в сети появился предвыборный ролик звезды (видео)
Экс-солистка группы "Тату" рвется в Госдуму РФ: в сети появился предвыборный ролик звезды (видео)
Не &quot;за&quot; и &quot;не против&quot;: в &quot;Киевском метрополитене&quot; неоднозначно отреагировали на обыски
Не "за" и "не против": в "Киевском метрополитене" неоднозначно отреагировали на обыски
Могу контролировать мужа: Зеленская пошутила про расследования журналистов о кортежах и жилье президента
Могу контролировать мужа: Зеленская пошутила про расследования журналистов о кортежах и жилье президента
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь