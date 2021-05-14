Зеленский на примере истории Медведчука объявил о первой победе над олигархами в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после введения СНБО санкций против телеканалов "Zik", "112.Украина" и "Newsone" и против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, он перестал быть олигархом.

Об этом Зеленский написал в колонке в интернет-издании "Фокус".

"Кое-что нам уже удается. К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук", - написал он.

По словам Зеленского, с помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности.

В этом контексте он отметил, что "будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами".

Вместе с тем, Зеленский добавил, что это могли бы сделать и власти, которые были раньше, "если бы хотели".

Говоря о ситуации с Медведчуком, он написал, что на этом примере можно увидеть, что такое статус олигарха.

"Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и покушении на разграбление украинского имущества на территории оккупированного Крыма.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.