Roshen більше не належить Петру Порошенку: хто тепер володіє кондитерською компанією

Нардеп все ще лишається власником десятка дрібних компаній, які отримали невеликий прибуток.

П’ятий президент України та народний депутат "ЄС" Петро Порошенко переписав компанію ROSHEN та інший великий бізнес на свого старшого сина Олексія у 2019 році.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо".

Журналісти нагадали, що 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на майно Порошенка, однак, як з’ясувалося, серед арештованих компаній немає ROSHEN, що підтвердили в Офісі генпрокурора.

Ця компанія вважалася найціннішим активом п’ятого президента, а її вартість оцінювалася у 1,1 мільярда доларів США. Загалом майно Порошенка, за даними Forbes, оцінюється у 1,6 млрд доларів.

Видання повідомляє, що зараз кондитерськими компаніями, а також аграрним бізнесом володіє старший син нардепа Олексій Порошенко.

Порошенко-молодший до 2019 року теж був народним депутатом, однак після виборів у 2019 році зник з політичної арени і, мабуть, зайнявся бізнесом.

Ту саму інформацію підтвердили журналістам у пресслужбі п’ятого президента.

Наразі Петро Порошенко володіє десятком компаній, більшість із яких не відрізняються успішністю.

Як повідомлялося раніше, наприкінці грудня ДБР оголосило Порошенка про підозру у так званій вугільній справі. Воно стосується торгівлі вугіллям із бойовиками на непідконтрольних територіях Донбасу, у цій же справі раніше була оголошена підозра про держзраду голові ОПЗЖ Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Наразі Порошенко перебуває у відпустці за межами України, він обіцяв повернутися до країни 17 січня.