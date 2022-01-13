Рус

Roshen більше не належить Петру Порошенку: хто тепер володіє кондитерською компанією

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
89
Петро Порошенко Новина оновлена 13 січня 2022, 22:43
Петро Порошенко

Нардеп все ще лишається власником десятка дрібних компаній, які отримали невеликий прибуток.

П’ятий президент України та народний депутат "ЄС" Петро Порошенко переписав компанію ROSHEN та інший великий бізнес на свого старшого сина Олексія у 2019 році.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо".

Журналісти нагадали, що 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на майно Порошенка, однак, як з’ясувалося, серед арештованих компаній немає ROSHEN, що підтвердили в Офісі генпрокурора.

Ця компанія вважалася найціннішим активом п’ятого президента, а її вартість оцінювалася у 1,1 мільярда доларів США. Загалом майно Порошенка, за даними Forbes, оцінюється у 1,6 млрд доларів.

Видання повідомляє, що зараз кондитерськими компаніями, а також аграрним бізнесом володіє старший син нардепа Олексій Порошенко.

Порошенко-молодший до 2019 року теж був народним депутатом, однак після виборів у 2019 році зник з політичної арени і, мабуть, зайнявся бізнесом.

Ту саму інформацію підтвердили журналістам у пресслужбі п’ятого президента.

Наразі Петро Порошенко володіє десятком компаній, більшість із яких не відрізняються успішністю.

Як повідомлялося раніше, наприкінці грудня ДБР оголосило Порошенка про підозру у так званій вугільній справі. Воно стосується торгівлі вугіллям із бойовиками на непідконтрольних територіях Донбасу, у цій же справі раніше була оголошена підозра про держзраду голові ОПЗЖ Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Наразі Порошенко перебуває у відпустці за межами України, він обіцяв повернутися до країни 17 січня.

Теги:
#Петро Порошенко #Олексій Порошенко #Roshen
Ключові новини дня
Україна
Підсумки дня 13 січня: "Січ" на орбіті, пожежа у найбільшому виші Харкова, проект санкцій США проти Путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 13 січня: "Січ" на орбіті, пожежа у найбільшому виші Харкова, проект санкцій США проти Путіна
Дата публікації
Категорія
Затримання екснардепа працівниками ДБР
Екс-нардеп із "Блоку Порошенка" погорів на хабарі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Коли і де можна буде переглянути онлайн-трансляцію фіналу конкурсу
Нацвідбір на "Євробачення-2022" в Україні: дата фіналу та імена можливих учасників
Дата публікації
Категорія
У МОЗ розповіли, де можна знайти рецепти шкільних страв
Реформа шкільного харчування: що тепер готують дітям і куди звертатися зі скаргами
Дата публікації
Категорія
Влада подає продуктові картки як спробу нівелювати наслідки подорожчань
"Введення продуктових карток має дві мети", — який сюрприз влада готує українцям