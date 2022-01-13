Roshen более не принадлежит Петру Порошенко: кто теперь владеет кондитерской компанией

Нардеп все еще остается владельцем десятка мелких компаний, которые получили небольшую прибыль.

Пятый президент Украины и народный депутат "ЕС" Петр Порошенко переписал компанию ROSHEN и другой крупный бизнес на своего старшего сына Алексея в 2019 году.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Слідство.Інфо".

Журналисты напомнили, что 6 января Печерский суд Киева наложил арест на имущество Порошенко, однако, как выяснилось, среди арестованных компаний нет ROSHEN, что подтвердили в Офисе генпрокурора.

Эта компания считалась наиболее ценным активом пятого президента, а ее стоимость оценивалась в 1,1 миллиарда долларов США. Всего имущество Порошенко, по данным Forbes, оценивается в 1,6 млрд долларов.

Издание сообщает, что в настоящее время кондитерскими компаниями, а также аграрным бизнесом владеет старший сын нардепа Алексей Порошенко.

Порошенко-младший до 2019 года тоже был народным депутатом, однако после выборов в 2019 году исчез с политической арены и, по всей видимости, занялся бизнесом.

Ту же информацию подтвердили журналистам в пресс-службе пятого президента.

В настоящее время Петр Порошенко владеет десятком компаний, большинство из которых не отличаются успешностью.

Как сообщалось ранее, в конце декабря ГБР объявило Порошенко о подозрении по так называемому угольному делу. Оно касается торговли углем с боевиками на неподконтрольных территориях Донбасса, по этому же делу ранее было объявлено подозрение о госизмене главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

В настоящее время Порошенко находится в отпуске за пределами Украины, он обещал вернуться в страну 17 января.