Укр

Roshen более не принадлежит Петру Порошенко: кто теперь владеет кондитерской компанией

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
70
Петр Порошенко
Петр Порошенко

Нардеп все еще остается владельцем десятка мелких компаний, которые получили небольшую прибыль.

Пятый президент Украины и народный депутат "ЕС" Петр Порошенко переписал компанию ROSHEN и другой крупный бизнес на своего старшего сына Алексея в 2019 году.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Слідство.Інфо".

Журналисты напомнили, что 6 января Печерский суд Киева наложил арест на имущество Порошенко, однако, как выяснилось, среди арестованных компаний нет ROSHEN, что подтвердили в Офисе генпрокурора.

Эта компания считалась наиболее ценным активом пятого президента, а ее стоимость оценивалась в 1,1 миллиарда долларов США. Всего имущество Порошенко, по данным Forbes, оценивается в 1,6 млрд долларов.

Издание сообщает, что в настоящее время кондитерскими компаниями, а также аграрным бизнесом владеет старший сын нардепа Алексей Порошенко.

Порошенко-младший до 2019 года тоже был народным депутатом, однако после выборов в 2019 году исчез с политической арены и, по всей видимости, занялся бизнесом.

Ту же информацию подтвердили журналистам в пресс-службе пятого президента.

В настоящее время Петр Порошенко владеет десятком компаний, большинство из которых не отличаются успешностью.

Как сообщалось ранее, в конце декабря ГБР объявило Порошенко о подозрении по так называемому угольному делу. Оно касается торговли углем с боевиками на неподконтрольных территориях Донбасса, по этому же делу ранее было объявлено подозрение о госизмене главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

В настоящее время Порошенко находится в отпуске за пределами Украины, он обещал вернуться в страну 17 января.

Теги:
#Петр Порошенко #Алексей Порошенко #Roshen
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 13 января: "Сич" на орбите, пожар в крупнейшем вузе Харькова, проект санкций США против Путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 13 января: "Сич" на орбите, пожар в крупнейшем вузе Харькова, проект санкций США против Путина
Дата публикации
Категория
Задержание экс-нардепа сотрудниками ГБР
Экс-нардеп из "Блока Порошенко" погорел на взятке: подробности
Дата публикации
Категория
Когда и где можно будет посмотреть онлайн-трансляцию финала конкурса
Нацотбор на "Евровидение-2022" в Украине: дата финала и имена возможных участников
Дата публикации
Категория
В Минздраве рассказали, где можно найти рецепты школьных блюд
Реформа школьного питания: что теперь готовят детям и куда обращаться с жалобами
Дата публикации
Категория
Власти преподносят продуктовые карточки как попытку нивелировать последствия подорожаний
"Введение продуктовых карточек имеет две цели", - какой сюрприз власти готовят украинцам