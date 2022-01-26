Аптечка на случай войны: 15 вещей, которые обязательно должны быть в "тревожном чемоданчике"
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Врач рассказала, какие препараты и лекарства стоит купить и подготовить на всякий случай
На фоне обсуждения вероятности вторжения России в Украину украинцам дают советы по составлению "тревожного чемоданчика", важная часть которого – медицинские препараты. Какие лекарства положить в аптечку на случай войны сообщила львовская врач-терапевт Наталья Шоробура на своей странице в Фейсбук.
По словам врача, побороть тревожность и панику, вызванную обострением вокруг темы полномасштабной войны РФ против Украины, поможет четкое планирование и подготовка. Одним из таких действий может стать формирование расширенной аптечки.
Врач рекомендует положить в "тревожную аптечку" 15 вещей:
- Вещи, которые помогут остановить кровотечение: бандажи, ножницы, стерильный бинт, жгут или турникет, пластырь в бабине, противоожоговые бандажи, "Бепантен" или средство для заживления ран.
- Перчатки нестерильные, маски медицинские.
- Жаропонижающие препараты (например "Ибупрофен", "Парацетамол") и термометр.
- Таблетки от аллергии, мазь с гидрокортизоном.
- Аспирин по 100 или 150 мг (на случай подозрения сердечного приступа).
- Антибиотик в мазях.
- Антисептик бесспиртовый и спиртовой.
- Пластинка "Каптоприла" по 25 мг (для тех, у кого из-за нервного напряжения может повыситься давление), другие лекарства для базовой терапии давления.
- Пачка уросептиков или пакетик "Фосфомицина" тем, кто страдает циститом.
- Презерватив.
- Сосудосуживающие капли в нос и физраствор для промывания (ампулы пластиковые).
- Несколько пачек разводимых в воде электролитов (в случаях диареи, рвоты, обезвоживания).
- На крайний случай – таблетка "Имодиума (Лоперамида)" взрослым при сильной диарее. Но, добавляет врач, этот препарат не ликвидирует причину, а маскирует симптомы.
- Если вы сталкивались с анафилактическим шоком или тяжелыми приступами астмы, пригодится "Эпипен" – раствор эпинефрина в шприце-ручке. Препарат, по мнению врача, может спасти жизнь во время тяжелой аллергической реакции и приступа астмы, но следует иметь разрешение на его применение от семейного врача.
- Клапан для дыхания "рот в рот".
Терапевт подчеркнула, что названия препаратов это только варианты, главным при выборе лекарства является действующее вещество.
Ранее "Телеграф" сообщал, что число российских военных у границ Украины значительно возросло, как свидетельствуют данные разведки. Сообщения о вероятных планах России по наступлению появляются почти каждый день. В этой связи, украинцам советуют собрать комплект вещей на случай обострения ситуации. Что положить в "тревожный чемоданчик" – узнайте в нашем материале.
Важно:
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Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.
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