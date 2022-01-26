Укр

Аптечка на случай войны: 15 вещей, которые обязательно должны быть в "тревожном чемоданчике"

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
133
Аптечку на случай ЧП лучше складывать заранее Новость обновлена 26 января 2022, 19:55
Аптечку на случай ЧП лучше складывать заранее

Врач рассказала, какие препараты и лекарства стоит купить и подготовить на всякий случай

На фоне обсуждения вероятности вторжения России в Украину украинцам дают советы по составлению "тревожного чемоданчика", важная часть которого – медицинские препараты. Какие лекарства положить в аптечку на случай войны сообщила львовская врач-терапевт Наталья Шоробура на своей странице в Фейсбук.

По словам врача, побороть тревожность и панику, вызванную обострением вокруг темы полномасштабной войны РФ против Украины, поможет четкое планирование и подготовка. Одним из таких действий может стать формирование расширенной аптечки.

Врач рекомендует положить в "тревожную аптечку" 15 вещей:

  1. Вещи, которые помогут остановить кровотечение: бандажи, ножницы, стерильный бинт, жгут или турникет, пластырь в бабине, противоожоговые бандажи, "Бепантен" или средство для заживления ран.
  2. Перчатки нестерильные, маски медицинские.
  3. Жаропонижающие препараты (например "Ибупрофен", "Парацетамол") и термометр.
  4. Таблетки от аллергии, мазь с гидрокортизоном.
  5. Аспирин по 100 или 150 мг (на случай подозрения сердечного приступа).
  6. Антибиотик в мазях.
  7. Антисептик бесспиртовый и спиртовой.
  8. Пластинка "Каптоприла" по 25 мг (для тех, у кого из-за нервного напряжения может повыситься давление), другие лекарства для базовой терапии давления.
  9. Пачка уросептиков или пакетик "Фосфомицина" тем, кто страдает циститом.
  10. Презерватив.
  11. Сосудосуживающие капли в нос и физраствор для промывания (ампулы пластиковые).
  12. Несколько пачек разводимых в воде электролитов (в случаях диареи, рвоты, обезвоживания).
  13. На крайний случай – таблетка "Имодиума (Лоперамида)" взрослым при сильной диарее. Но, добавляет врач, этот препарат не ликвидирует причину, а маскирует симптомы.
  14. Если вы сталкивались с анафилактическим шоком или тяжелыми приступами астмы, пригодится "Эпипен" – раствор эпинефрина в шприце-ручке. Препарат, по мнению врача, может спасти жизнь во время тяжелой аллергической реакции и приступа астмы, но следует иметь разрешение на его применение от семейного врача.
  15. Клапан для дыхания "рот в рот".

Терапевт подчеркнула, что названия препаратов это только варианты, главным при выборе лекарства является действующее вещество.

Ранее "Телеграф" сообщал, что число российских военных у границ Украины значительно возросло, как свидетельствуют данные разведки. Сообщения о вероятных планах России по наступлению появляются почти каждый день. В этой связи, украинцам советуют собрать комплект вещей на случай обострения ситуации. Что положить в "тревожный чемоданчик" – узнайте в нашем материале.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Аптечка #Вторжение России #Тревожный чемоданчик
Назначение к тесту на ковид дает ваш семейный врач
Здоровье
Минздрав назвал пять симптомов, при которых нужно обязательно делать тест на коронавирус
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Назначение к тесту на ковид дает ваш семейный врач
Минздрав назвал пять симптомов, при которых нужно обязательно делать тест на коронавирус
Дата публикации
Категория
Телевизионный 4 канал обвинили в цензуре
Новый канал "Слуги народа" обвинили в цензуре: назревает громкий скандал
Дата публикации
Категория
Надо сложить кости, затем сшить сосуды и нервы
Врачи смогли спасти подростку функцию руки, поменяв местами два отрубленных пальца
Дата публикации
Категория
Верховная Рада планирует уйти на карантин
Нардепам не выплатили "зарплату в конвертах"? Почему Рада на самом деле может уйти на карантин
Дата публикации
Категория
Юрий Бутусов
Путин попал в ловушку с Украиной, но хочет выйти из ситуации с победным видом, - Юрий Бутусов