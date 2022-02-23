Санкції проти Росії: під удар потрапили олігархи та топ-пропагандисти Путіна (список)

Росію позбавили можливості залучати гроші Заходу, наклавши санкції навіть на суверенний борг.

Після визнання Росією "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей України західні країни ввели санкції проти російських організацій та чиновників, які знаходяться у близькому оточенні Володимира Путіна. Крім братів Ротенбергів та Геннадія Тимченка під санкції потрапили Бортніков, Фрадков та Кирієнко.

Відповідний список опублікувало Міністерство фінансів США, передає "Телеграф".

Зазначається, що Америка ввела санкції проти двох російських державних банків — мова про "Внэшэконом", який відповідав про залучення грошей на Заході, та "Промсвязьбанк", який обслуговував оборонний сектор Росії. Крім самих банків під санкції потрапили ще й 42 їх дочірні структури.

Також США наклали санкції на суверенний борг, а це означає, що Росія більше не зможе залучати й використовувати гроші Заходу для його фінансування ні в Америці, ні в Європі.

Під персональні санкції США потрапили такі особи:

Денис Бортніков – син голови ФСБ РФ Олександра Бортнікова. Зараз він обіймає посаду заступника президента російського державного банку "ВТБ" та є головою правління банку.

– син голови ФСБ РФ Олександра Бортнікова. Зараз він обіймає посаду заступника президента російського державного банку "ВТБ" та є головою правління банку. Петро Фрадков – виконавчий директор "Промсвязьбанку" та син експрем’єр-міністра РФ Михайла Фрадкова.

– виконавчий директор "Промсвязьбанку" та син експрем’єр-міністра РФ Михайла Фрадкова. Володимир Кирієнко – колишній віцепрезидент держкомпанії "Ростелеком", виконавчий директор групи "VK Group" та син першого заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Кирієнка.

Все майно та фінансові активи вищевказаних осіб на території США заблоковані урядом, а всім американським банкам заборонено здійснювати транзакції та операції для людей з цього списку, інакше вони також потраплять під санкції уряду.

Крім цього, США ввели санкції проти 351 члена Державної думи РФ, які голосували за визнання "незалежності" ОРДЛО; 24 фізичних і 3 юридичних осіб, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України — у списку Марія Захарова (представниця МЗС РФ), Маргарита Симоньян (головний редактор RT) та Володимир Соловйов (телеведучий-пропагандист).

Нагадаємо, днем раніше санкції проти Росії також ввела Велика Британія — вони стосуються 5 російських банків та трьох російських чиновників — Романа та Аркадія Ротенбергів, Геннадія Тимченка, яких називають близькими друзями Володимира Путіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що удару по Росії вже завдала Німеччина, яка зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік — 2".