"Як ми на вас чекали": у мережі показали зворушливе відео зустрічі українцями сил ЗСУ
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Українські воїни бажані гості
Українська армія відсуває загарбників у різних частинах країни — на околицях Києва, на Чернігівщині, на півдні, та мешканці звільнених населених пунктів вітають ЗСУ.
Відео проходження одного з таких сіл опублікували у Телеграм-каналі сухопутних військ збройних сил України.
Вздовж дороги вийшли місцеві жителі, які розповідають військовим про поведінку окупантів і намагаються поділитися з нашими вояками продуктами. Назва населеного пункту не вказується, напевне, з міркувань безпеки.
"Як ми вас чекали, беріть, будь ласка", — каже жінка, що плаче, з яблуками в руках. "На Жигулях їздять, п’яні", "в хату з кулемета влучили", — розповідають чоловіки, що стоять уздовж дороги.
Українські військові наголошують, що бій ще не закінчено.
Раніше "Телеграф" публікував відео, як армію України зустрічали в іншому звільненому місті – місцеві жителі ліквідують наслідки присутності російських військ, гасять пожежі.
А в Іванкові на Київщині жителі масово зустрічали військових під дощем із прапором України в руках.