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"Як ми на вас чекали": у мережі показали зворушливе відео зустрічі українцями сил ЗСУ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кадр із відео Новина оновлена 02 квітня 2022, 09:46
Кадр із відео

Українські воїни бажані гості

Українська армія відсуває загарбників у різних частинах країни — на околицях Києва, на Чернігівщині, на півдні, та мешканці звільнених населених пунктів вітають ЗСУ.

Відео проходження одного з таких сіл опублікували у Телеграм-каналі сухопутних військ збройних сил України.

Вздовж дороги вийшли місцеві жителі, які розповідають військовим про поведінку окупантів і намагаються поділитися з нашими вояками продуктами. Назва населеного пункту не вказується, напевне, з міркувань безпеки.

"Як ми вас чекали, беріть, будь ласка", — каже жінка, що плаче, з яблуками в руках. "На Жигулях їздять, п’яні", "в хату з кулемета влучили", — розповідають чоловіки, що стоять уздовж дороги.

Українські військові наголошують, що бій ще не закінчено.

Раніше "Телеграф" публікував відео, як армію України зустрічали в іншому звільненому місті – місцеві жителі ліквідують наслідки присутності російських військ, гасять пожежі.

А в Іванкові на Київщині жителі масово зустрічали військових під дощем із прапором України в руках.

Теги:
#Війна #Звільнення #ЗСУ
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