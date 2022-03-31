Дякую Богу та ЗСУ: бабуся зустріла своїх визволителів зі сльозами на очах — зворушливе відео

Українських захисників хочуть бачити у кожному куточку нашої країни

Жителька одного зі звільнених від російських окупантів сіл бурхливо відреагувала, побачивши біля свого будинку українських військових. Щира реакція бабусі, яка явно пережила багато чого за довге життя, розчулила навіть самих військовослужбовців.

Відео зустрічі з бійцями ЗСУ з’явилося у мережі, повідомляє "Телеграф".

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З міркувань безпеки назва населеного пункту, в якому вдалося зняти коротеньке відео, не розкривається. Проте навіть 26 секунд ролика вистачає, щоб зрозуміти — росіяни "кошмарили" місцеве населення максимально, намагаючись залякати. Українських же воїнів жителі зустрічають радісно та трохи невірно.

"Доброго вечора, ми з України!" — у голосі солдата можна почути посмішку, з якою він звертається до бабусі та, вочевидь, її родича.

Вони відразу відповідають на цю фразу радісним сміхом. Після цього бабуся, яка плаче від надлишку емоцій, починає дякувати хлопцям і навіть доземно їм уклоняється.

У відповідь реакція солдатів, до речі, — не менш зворушлива, ніж подібна зустріч.

"Бабулечко, це вам спасибі. Вибачте, що запустили їх сюди", — говорить один з українських військовослужбовців.

Потім на відео можна почути коротке пояснення, чим зараз займаються місцеві — гасять пожежі, які залишила російська армія.

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Слід зазначити, що за кілька останніх днів українській армії вдалося відбити одразу кілька населених пунктів у різних областях країни. На Сумщині окупантів змусили тікати з Тростянця, на Чернігівщині — звільнили село Слобода, а на Херсонщині загарбників "викурили" з кількох сіл одночасно.