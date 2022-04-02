Подоляк: Тривалої війни не буде, але без однієї речі не обійтися

Щоб повністю розбити ворога, потрібна технічна допомога

Війна в Україні, яка триває вже 37-ту добу, не перетвориться на тривалий конфлікт за прикладом Афганістану. Однак для цього потрібно якнайшвидше розбити російську армію на Донбасі.

Такою думкою в особистому Telegram-каналі поділився радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у суботу, 2 квітня.

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На його думку, українцям не слід боятись "афганізації" цієї війни, проте є тривожні новини для окремих регіонів країни. Подоляк каже, що російські військові заберуться з усіх територій, проте на півдні та сході спробують закріпитися.

"[рф] спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати і диктувати умови", — припускає чиновник.

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Радник очільника ОП наголошує, що українська армія наразі ще більше потребує важкого озброєння, яке можуть надати західні партнери. Тільки в такий спосіб, упевнений він, росіян вдасться "винести подалі".

Під афганізацією ж він передбачає створення найсильнішого партизанського руху по всій країні, а особливо на тимчасово окупованих територіях. Проте можливість тероризувати місцеве населення може зупинити такий опір, а росія, як відомо, не шкодує ані військових, ані мирних жителів.

Зазначимо, що сам президент Володимир Зеленський також закликав партнерів активізуватись щодо передачі зброї для України. Таким чином, говорить політик, ЗСУ матимуть чим якісно захищати свою землю і одночасно спокій Європи. До того ж Зеленський знову почав говорити про членство в НАТО, незважаючи на те, що Росія проти такого кроку Києва.