Зеленський знову заговорив про Україну в НАТО: "Ми не слабка держава"

Членство в НАТО залишається пунктом, який подобається Україні, але категорично не сприймає Росії

Україна стала б чудовим доповненням для НАТО, якби Альянс всерйоз вирішив розглянути можливість нашого членства, упевнений президент Володимир Зеленський. Політик каже, що наша держава не є слабкою, і гідна відсіч, яку ми даємо російській армії вже котрий день, лише підтверджує цю тезу.

Український лідер знову почав розмову за НАТО в інтерв’ю з журналістами американського Fox News.

Чому росії не виграти війну з Україною?

За словами Зеленського, він вважає відмову Північноатлантичного Альянсу від прийняття України до своїх лав помилкою. Все тому, що наша країна здатна лише зміцнити цей союз, про що свідчить наша серйозність і готовність навчатися за короткий термін армія.

"Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО… Ми доповнення, ми локомотив. Думаю, що ми є одним із важливих компонентів європейського континенту", — наголосив Володимир Зеленський.

Разом із цим він додав, що сподівається на підтримку "провідних країн світу" щодо зобов’язань, якщо Україна та Росії таки укладуть договір про деескалацію військових дій. До цього ж політик чекає на допомогу, зокрема технікою та озброєнням.

Зеленський наголошує: українські військовослужбовці вже не вимагають бронежилетів чи захисних каски. Вони хочуть отримати зброю, причому важку та сучасну.

"Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки, ви не можете нам дати F-18 або F-19 або, що у вас є, дайте нам старі радянські літаки, — закликав західних лідерів Зеленський. — От і все. Віддайте їх мені до рук. Дай мені щось, чим я зможу захистити свою державу"

Нагадаємо, що тиждень тому у НАТО відмовилися прислухатися до Польщі, яка пропонувала допомогти Україні завдяки запровадженню миротворчого контингенту до країни. Ймовірно, в Альянсі злякалися відкритої конфронтації з Росії, адже в кремлі запевнили — продовжать війну навіть з військами НАТО.