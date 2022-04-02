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Китай відповів на претензії Заходу щодо слабкого тиску на росію: що важливо знати Україні

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Китай засуджує агресії Росії, але загалом тримає нейтралітет щодо війни Новина оновлена 02 квітня 2022, 06:59
Китай засуджує агресії Росії, але загалом тримає нейтралітет щодо війни

Євросоюз хоче, щоб дії Пекіна щодо стримування Росії були більш активними

У п’ятницю, 1 квітня, Китай офіційно заявив, що він усіма силами наближатиме повернення миру в Україну, однак робитиме це на власних умовах. Таким чином у Пекіні сигналізують Євросоюзу, що не приймають тиску в плані необхідності посилити позиції щодо Росії через війну, яка триває вже більше місяця.

Подробиці повідомляє Reuters, передає "Телеграф".

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Прем’єр-міністр КНР Лі Кецян під час віртуального саміту з лідерами країн Євросоюзу заявив, що їхня країна хоче, аби в Україні припинилися військові дії. Проте докладатиме зусиль для цього "по-своєму". Також у Китаї закликали Євросоюз ставитися до Китаю "незалежно", натякнувши на глибоку співпрацю Європи та США.

За словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, Китай має допомогти припинити війну в Україні та не заплющувати очі на те, як росія порушує міжнародне право. Будь-які спроби обійти санкції, а також допомогу Росії стануть лише продовженням бойових дій, запевняють у Європі.

Нагадаємо, раніше були відомості, що Москва офіційно зверталася до уряду КНР за допомогою, у тому числі військовою. Це нібито сталося після того, як більшість європейських та американських санкцій швидко перекрили доступ до постійного збагачення для російських чиновників.

При цьому в Пекіні спростовують подібні звернення. До того ж, китайці запевняють: вони всіляко виступають за мир в Україні, тож не хотіли б допустити ще більшої ескалації.

І хоча офіційно Китай не обмежував росію в плані поставок або інших санкцій, окремі компанії все ж таки почали побоюватися переправляти свої товари через Росії або Білорусь. Тепер вони планують користуватися морськими шляхами, незважаючи на те, що це трохи більше й витратніше.

Теги:
#Україна #Китай #Росія #Санкції #Євросоюз #Війна
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