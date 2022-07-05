Мечтал о ВСУ: в россии жестко наказали мужчину, хотевшего воевать за Украину

Молодой человек добирался до украинской границы пешком, ориентируясь исключительно по картам

Житель российского тамбова пытался пешком дойти до Украины, чтобы записаться в состав Вооруженных сил Украины. Однако на границе изменника поймали. Теперь 27-летнему Артему Скакалину грозит наказание в виде лишения свободы.

Как пишет Телеграмм-канал Shot, желание воевать на стороне украинцев у молодого человека появилось после просмотра антироссийских роликов на "Ютубе", опровергающих пропаганду россии. Но стать участником одного из украинских легионов и пополнить ряды ВСУ ему так и не удалось, ведь у границы в Брянской области, куда Артем дошел пешком, его задержали и, обвинив в измене, арестовали.

"Тамбовский волк" собрал свои безделушки и пошел на вокзал. Сначала автобусом доехал до москвы, затем — в Брянскую область. Там картами перебежчик пытался дойти до Украины. Но в 1,5 километре от границы его остановили полицейские", — говорится в тексте публикации.

Артем Скакалин мечтал воевать в Украине

Теперь дальнейшую судьбу россиянина будет решать суд. В рамках статьи "Участие в вооруженном формировании" ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия продолжает нести серьезные потери в войне с украинскими защитниками и ни одна пропаганда не помогает ей добиться значительного успеха. Бойцы ВСУ уверенно ровняют российскую технику с землей и возвращают пришедших на земли Родины с оружием российских солдат в виде маленьких коробочек.