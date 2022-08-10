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Бабуся "запалила" у центрі Києва під хіт "Допоможе ЗСУ" і стала зіркою мережі: запальне відео

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У мережі припустили, що бабуся "щось знає", тож так веселиться Новина оновлена 10 серпня 2022, 15:07
У мережі припустили, що бабуся "щось знає", тож так веселиться

Пенсіонерка приєдналася до вуличних танцюристів.

Влітку у Києві на вулицях та площах завжди дуже людно, і дуже багато вуличних музикантів та танцюристів, які своєю творчістю підіймають настрій киянам та гостям столиці. І навіть під час війни, хлопці не відмовилися від своєї витівки, і почали виходити танцювати та співати просто неба. Проте зірками мережі стали вони.

На одній із площі в центрі Києва до вуличних танцюристів приєдналася жінка похилого віку, яка попри свій поважний вік і паличку в руках пустилася в танець разом з ними. Енергійна бабуся паморочилася і пританцьовувала під гучний трек Qatoshi та Чико "Допоможе ЗСУ". Відео, яке зняли випадкові перехожі, миттю завірусилося в мережі.

"Нас не здолати. Україні Слава! Відео знято на центральній вулиці столиці", – йдеться у підписі до ролика.

У коментарях під відео модно побачити безліч захоплених відгуків про пенсіонерку, що танцює. Українці вражені енергійністю бабусі, танець якої без применшення підвищить настрої кожному, хто його побачить.

Комментарии про танцующую бабушку в Киеве
Комментарии про танцующую бабушку в Киеве
Комментарии про танцующую бабушку в Киеве

Раніше "Телеграф" писав, що лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук на концерті британського гурту Coldplay у Брюсселі приєднався до соліста Кріса Мартіна, і разом з ним заспівав хіт "Обіймі".

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