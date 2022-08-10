Бабуся "запалила" у центрі Києва під хіт "Допоможе ЗСУ" і стала зіркою мережі: запальне відео

Пенсіонерка приєдналася до вуличних танцюристів.

Влітку у Києві на вулицях та площах завжди дуже людно, і дуже багато вуличних музикантів та танцюристів, які своєю творчістю підіймають настрій киянам та гостям столиці. І навіть під час війни, хлопці не відмовилися від своєї витівки, і почали виходити танцювати та співати просто неба. Проте зірками мережі стали вони.

На одній із площі в центрі Києва до вуличних танцюристів приєдналася жінка похилого віку, яка попри свій поважний вік і паличку в руках пустилася в танець разом з ними. Енергійна бабуся паморочилася і пританцьовувала під гучний трек Qatoshi та Чико "Допоможе ЗСУ". Відео, яке зняли випадкові перехожі, миттю завірусилося в мережі.

"Нас не здолати. Україні Слава! Відео знято на центральній вулиці столиці", – йдеться у підписі до ролика.

У коментарях під відео модно побачити безліч захоплених відгуків про пенсіонерку, що танцює. Українці вражені енергійністю бабусі, танець якої без применшення підвищить настрої кожному, хто його побачить.

Раніше "Телеграф" писав, що лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук на концерті британського гурту Coldplay у Брюсселі приєднався до соліста Кріса Мартіна, і разом з ним заспівав хіт "Обіймі".