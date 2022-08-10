Колишній нардеп, екс-заступник голови Радміну АР Крим Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" оцінив, що означає "бавовна" в Криму:

Вибухи в Новофедорівці, що в Сакському районі у тимчасово окупованому Криму, що знищили у вівторок, 9 серпня, низку літаків росіян ще довго залишатимуться топ-темою.

Я дотримувався б офіційної точки зору української влади – про те, що треба припиняти курити в недозволених місцях.

Насправді Україна сьогодні у військовому, технічному відношенні здатна на такій відстані вражати російські об’єкти, у тому числі на тимчасово окупованій території Криму. І окупанти повинні зрозуміти, що те почуття певної впевненості, яке вони самі собі вигадали, перебуваючи в українському Криму, захопленому росією, ні на чому не ґрунтується.

Їм треба починати збирати речі – і рухатися Кримським мостом у зворотному напрямку. Думаю, перші, хто це має зробити – ті кілька сотень тисяч колонізаторів, яких Кремль організовано завіз на територію Криму та Севастополя.

Вибухи в Новофедорівці – це якщо не сигнал, то принаймні привід для всіх цих росіян задуматися над тим, що вони роблять у Криму. І що на них чекає…

Те, що ми звільнятимемо Крим – вже очевидно. Те, що для цього використовуватиметься весь комплекс заходів (і військових, і дипломатичних) – це також очевидно. У якій пропорції залежить від того, як швидко зрозуміють колонізатори та російські вояки, що найкращий для них шлях – залишити український Крим.