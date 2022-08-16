За вибухами у Криму стоїть елітний український спецназ? Що дізналася NYT

Очевидні атаки з використанням прихованих сил у тилу ворога підкреслюють винахідливість українських сил

Уранці 16 серпня на території анексованого росією кримського півострова, неподалік міста Джанкой, знову пролунала серія вибухів. У черговій "бавовні", котра сталася завдяки удару по складу окупантів із боєприпасами, підозрюють українській елітний підрозділ.

Як пише видання The New York Times, посилаючись на високопоставленого українського чиновника, український спецпідрозділ, який діє в тилу ворога, несе відповідальність за вибух, який викинув величезну вогненну кулю.

Своєю чергою міністерство оборони росії заявило, що вибух був "диверсією".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Демілітаризація російських військових об’єктів у Криму наближає його деокупацію Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна — Тарас Березовець вважає, що деокупація Криму може бути реалізована протягом найближчих років.

Варто відзначити, що українська сторона свою причетність до "хлопків" у Криму офіційно не підтверджую, проте радник Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Твіттері натякнув на те, що Україна все ж може бути причетна.

"Нагадуємо: нормальний Крим – це Чорне море, гори, відпочинок і туризм, а окупований росіянами Крим – це вибухи складів і високий ризик загибелі окупантів і злодіїв. Демілітаризація в дії", – написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після вибухів, які сталися нещодавно на території військового аеродрому у Новофедорівці, на анексованому півострові знову було чути вибухи. За попередніми даними, тутешні жителі бачили хмару щільного диму над військовою авіабазою у смт Гвардійське, розташованого неподалік Сімферополя.