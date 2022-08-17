Без Украины не обошлось: оккупанты внезапно нашли "ячейку террористов" в Крыму
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 210
Гауляйтер полуострова пожаловался, что "террористы" приехали из Украины
После беспокойного вторника в Джанкое, когда вблизи города взровался военный аэродром, в среду жителей города решили "порадовать" новостями о задержании террористов. Как заявили в ФСБ, им удалось поймать в Джанкое и Ялте шесть человек, которые якобы составляли ячейку партии "Хизб ут-Тахрир аль-Аслами".
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава оккупационной администрации полуострова сергей аксенов по прозвищу "гоблин". При этом он не отметил, что "Хизб ут-Тахрир" признана террористической организацией только в россии и Казахстане, а в большинстве стран мира ее деятельность вполне законна.
По словам аксенова, вероятные террористы проникли на территорию Крыма с материковой Украины. "Киевский режим пытается использовать любые возможности для дестабилизации ситуации в Крыму", – пожаловался он в своем телеграм-канале. Но и похвастался, что успехи российских спецслужб якобы уменьшают шансы "врагов" достичь своих целей.
Как сообщал Телеграф, в Киеве уже не скрывают, что одной из следующих целей должен стать Крымский мост, который россияне построили, чтобы соединить аннексированный полуостров с материковой Кубанью. Через него оккупанты перекидывают технику и личный состав, которые участвуют в боевых действиях на юге Украины.