У Криму окупанти покарали "королеву краси" за українську пісню (відео)

Заодно покарали її подругу

"Місис королева краси" Криму 2022 року Ольга Валєєва, яка напередодні викликала гнів росіян після того, як заспівала з подругою український хіт "Ой, у лузі червона калина", була вимушена просити вибачення за свій вчинок.

Як повідомила пресслужба т.зв. "МВС" Криму, Валєєву та її подругу було засуджено до 10 діб адміністративного арешту та 40 тисяч рублів штрафу відповідно за виконання пісні, яку окупанти назвали не інакше як "гімн українських націоналістів".

У ролику з вибаченнями жінки заявили, що каються за виконання пісні, "сенсу якої вони не знали" і вибачилися перед усіма, кого могли "образити" цим вчинком.

Як повідомлялося раніше, кадри виконання пісні в центрі Сімферополя в мережу виклала знайома Валєєва, після чого вони розлетілися російськими телеграм-каналами та викликали шквал критики як у бік її вчинку, так і своєї зовнішності. Особливо завзяті "патріоти" навіть закликали забрати у неї всі нагороди, депортувати і навіть "застрелити на місці".

Нагадаємо, це не перший випадок репресій у Криму через популярну у всьому світі пісню. Так, у вересні стало відомо про ситуацію на весіллі в Бахчисараї, де її включили на святкуванні весілля. Після того, як відео з прослуховуванням і танцями під цю пісню потрапило в Інтернет, у росіян сталася істерика, на гостей обрушився шквал агресії та погроз, а в результаті ресторан, де відбувалося святкування, взагалі закрили.