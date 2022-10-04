В Крыму оккупанты наказали "королеву красоты" за украинскую песню (видео)

Заодно наказали и ее подругу

"Миссис королева красоты" Крыма 2022 года Ольга Валеева, которая накануне вызвала гнев россиян после того, как спела с подругой украинский хит "Ой, у лузі червона калина", была вынуждена извиниться за свой поступок.

Как сообщила пресс-служба т.н. "МВД" Крыма, Валеева и ее подруга были приговорены к 10 суткам административного ареста и 40 тысячам рублей штрафа соответственно за исполнение песни, которую оккупанты назвали не иначе как "гимн украинских националистов".

В ролике с извинениями женщины заявили, что раскаиваются за исполнение песни, "смысла которой они не знали" и принесли извинение перед всеми, кого могли "обидеть" этим поступком.

Как сообщалось ранее, кадры исполнения песни в центре Симферополя в сеть выложила знакомая Валеевой, после чего они разлетелись по российским телеграм-каналам и вызвали шквал критики как в сторону ее поступка, так и своей внешности. Особо рьяные "патриоты" даже призывали забрать у нее все награды, депортировать и даже "застрелить на месте".

Напомним, это не первый случай репрессий в Крыму из-за популярной во всем мире песни. Так в сентябре стало известно о ситуации на свадьбе в Бахчисарае, где ее включили на праздновании свадьбы. После того как видео с прослушиванием и танцами под эту песню попало в Интернет, у россиян произошла истерика, на гостей обрушился шквал агрессии и угроз, а в итоге ресторан, где проходило празднование, вообще закрыли.