Обнажилась для Playboy и выдавала себя за Klavdia Petrivna: что известно о Маше Кондратенко (фото)

Мария долгое время боролась за место в шоу-бизнесе

Украинская певица Мария Кондратенко сегодня, 5 декабря, отмечает свое 26-летие. Артистка получила широкую известность благодаря хиту "Ванька-встанька", а поклонники долгое время считали, что именно она скрывается за образом Klavdia Petrivna.

Что известно:

Маша Кондратенко участвовала в проектах "Голос. Дети" и "Голос страны", а также снималась в сериале "Школа"

Известность пришла к Маше после выхода хита "Ванька-встанька"и сейчас она продолжает заниматься творчеством

"Телеграф" решил узнать интересные факты из жизни Марии Кондратенко. Мы выяснили, где сейчас певица и свободно ли ее сердце.

Украинская певица Маша Кондратенко прошла долгий путь, прежде чем обрести свое место в шоу-бизнесе. Девушка родилась в Харькове и с ранних лет испытывала любовь к творчеству, поэтому участвовала в различных конкурсах и спектаклях.

Маша Кондратенко участовала в разніх проектах

Первым серьезным испытанием для Марии стал проект "Голос. Дети" в 2012 году, который подарил ей уверенность в собственных силах. Спустя десять лет она уже твердо стояла на сцене шоу "Голос страны", но победу так и не одержала.

В 2015 году певица переехала в Киев, стала студенткой столичной эстрадно-цирковой академии и подписала контракт с продюсером Юрием Фалесой. Он предложил ей сценическое имя Magic, но даже с новым образом прорыва в шоу-бизнесе не случилось.

Маша Кондратенко снималась в "Школе"

Позже Кондратенко попробовала себя в актерстве и появилась в сериале "Школа", а также выступала под псевдонимами Marichka и Маша Краш, пытаясь найти свой стиль. Впоследствии артистка отказалась от всех сценических имен.

Как сейчас выглядит Маша Кондратенко

С началом полномасштабной войны Маша презентовала несколько треков, среди которых "Ванька-встанька". Именно эта песня принесли ей долгожданный успех, миллионные просмотры и широкую известность.

Маша Кондратенко долго подогревала интерес к своей персоне, выдавая себя за Klavdia Petrivna, с которой поддерживает давнюю дружбу. Однако после выхода совместного трека стало ясно, что под анонимным псевдонимом скрывалась не Маша, а Соломия Опрышко.

Маша Кондратенко выдавала себя за Klavdia Petrivna

В 2025 году Мария участвовала в Национальном отборе на Евровидение" и прошла в финал с песней "No time to cry". Но победу не одержала.

Маша Кондратенко была в финале Нацотбора на "Евровидение 2025"

Сейчас Маша продолжает развивать карьеру в Украине. Недавно она снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала Playboy Украина. Артистка призналась, что лишь недавно приняла себя и свою внешность, перестав сравнивать себя с другими.

Маша Кондратенко снялась для Playboy

Кондратенко в день свое 26-летия представила новую песню и клип "Любим і мовчим". Карьеру сейчас она ставит превыше всего.

В недавнем интервью на YouTube-канале "Даня Смарт" артистка намекнула, что ее сердце свободно и ей точно не подойдут мужчины, которые будут хотеть, чтобы она сидела дома и варила борщи.

Когда-то у меня были отношения, где мне говорили: "Нет, ты должен сидеть дома, варить борщи, никуда не ходи, я ревнивый"… Мне такое не подходит. Мария Кондратенко

Маша Кондратенко продолжает развивать карьеру певицы

