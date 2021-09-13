Три причины для заявления Зеленского о возможной "большой войне" с Россией

Генерал армии Украины считает маловероятной войну с Россией

Председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", почему обострилась геополитическое противостояние в мире и с чем связаны заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной полномасштабной войне с Россией.

"Идет геополитическое позиционирование между США и РФ. Особенно, когда речь о регионах, которые Россия считает своими геополитическими интересами. Это Украина, Беларусь, Грузия. Соответственно, весь этот регион является чрезвычайно важным для будущих театров политической, экономической, транснациональной, технологической деятельности. И, конечно, в ракурсе военной составляющей.

Вскоре после визита украинской делегации в США, где нам обещали всяческую поддержку, включая вооружение, стало известно, что достигнуты соглашения об ускорения создания Союзного государства между РФ и Беларусью. И повысились ставки в противостоянии.

Мы видим укрепление позиций РФ в ракурсе межгосударственного формирования с Беларусью. Это обретает всё более явственные рамки. И, конечно, является потенциальной угрозой для Украины. Если бы у нас были мирные отношения – другое дело. Но в данный момент мы находимся в рамках противостояния, конфронтации. И после визита в США, получив заверения в поддержке в противостоянии с РФ, Зеленский также повышает ставки. Говорит о возможной войне, о необходимости объединения сил. Его заявление следует трактовать с ряда позиций.

Первая – воздействие на международных партнеров. На ЕС, США, Канаду, Турцию. Привлечение их внимания к Украине, особенно после саммита Крымской платформы, визита Зеленского в США. Важно было показать, что существует угроза широкомасштабной войны, которая коснется не только Украины, но и стран НАТО. То есть, этот фактор приобретает уже геополитическое значение.

Второй момент – сигнал России, что Украина готова к противостоянию. И хоть Зеленский подчеркивает, что он против этого, сигнал явный – мы против войны, хоть понимаем, что она возможна.

Я считаю, что полномасштабная война сейчас маловероятна. В этом не заинтересована, прежде всего, Россия, понимая, что это затронет не только Украину, но и всех ее соседей и союзников, включая страны НАТО. Так что скорее посыл имеет политическое значение. В том числе в ракурсе ускоряющегося формирование Союзного государства между РФ и Беларусью.

Третий посыл – к гражданам Украины. Есть угрозы, мы готовы мобилизовать усилия. При этом одновременно происходит некое запугивание с целью решения возможных внутренних проблем. Ведь многие эксперты прогнозируют осенью массовые протесты в связи с ростом тарифов, цен, налогов и так далее. А тут – ковид, война… Угрозы более опасные, которые могут снижать уровень социальных протестов. И граждане будет вести себя более сдержанно в отношении социальных проблем, соглашаясь даже с наступлением на некие личные свободы. Мол, лучше плохой мир, чем хорошая война…

Не исключаю, что представители окружения президента проанализировали все эти факторы – и именно поэтому он заговорил о возможной полномасштабной войне с Россией на международном форуме".