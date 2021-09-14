На учениях "Запад-2021" отрабатывают вторжение в Украину со стороны Беларуси, - эксперт

Разведка говорит, что условный противник белорусов и россиян имеет технику с маркировкой, как у украинцев

Россия на учениях "Запад-2021" может готовиться ко вторжению в Украину с территории Беларуси, для чего отрабатывает определенные маневры.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил представитель международной разведсообщества InformNapalm Михаил Макарук.

По его словам, особый интерес на этих учениях вызывает десантирование 45-й бригады десантных войск, которая использует парашюты ночью при высадке из Ил-76.

"То есть россияне активно отрабатывают возможность высадки в тыл украинским войскам с территории Беларуси", — предполагает Макарук.

Кроме того, по словам эксперта в разведке, россияне также начали отрабатывать новую технику под названием "Заземление". Предполагается, что два типа беспилотников — "Форпост" и "Иноходец" — теперь могут нести ракеты и оружие.

Интересно, что условный противник белорусов и россиян имеет технику с маркировкой, как у украинцев.

Напомним, что в рамках выступления на форуме YES Brainstorming 2021 президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что большая и полномасштабная война нашей страны с РФ действительно возможна.