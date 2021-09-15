Територію Білорусі обстріляли з української сторони: що кажуть наші прикордонники

Постріли проводилися, швидше за все, з мисливської рушниці.

Невідомі пошкодили прикордонний знак на кордоні України та Білорусі. Пострілом були пошкоджені стовп і щиток із зображенням герба країни.

Про це поінформувала пресслужба Держприкордонкомітету РБ.

Відзначається, що акт вандалізму стався на ділянці біля застави "Сваринь" 11 вересня. Імовірно вогонь вели з мисливської рушниці.

Джерело "Телеграфа" в ДПСУ розповіло, що пошкодження знака було виявлено прикордонниками Луцького загону, після чого вони повідомили про це білоруським колегам.

Разом з тим він зазначив, що оскільки місцевість в районі складається з боліт і заростей, то піший рух там неможливий. Тому не виключено, що зловмисники пересувалися на човні.

Гільз від мисливської зброї виявлено не було.

Представники прикордонних служб України та Білорусі провели зустріч і обговорили інцидент. Пошуки причетних осіб тривають.

Невідомі обстріляли прикордонний знак на кордоні Білорусі

Постріл пошкодив табличку з гербом Білорусі

Як повідомлялося раніше, Білорусь спростила порядок перетину кордону для українських грибників. Спрощений режим вступив чинності 6 вересня і буде діяти до 15 листопада.