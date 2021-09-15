Территорию Беларуси обстреляли с украинской стороны: что говорят наши пограничники
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Выстрелы производились, скорее всего, из охотничьего ружья.
Неизвестные повредили пограничный знак на границе Украины и Беларуси. Выстрелом были повреждены столб и щиток с изображением герба страны.
Об этом проинформировала пресс-служба Госпогранкомитета РБ.
Отмечается, что акт вандализма произошел на участке возле заставы "Сварынь" 11 сентября. Предположительно стрельба велась из охотничьего ружья.
Источник "Телеграфа" в ГПСУ рассказал, что повреждение знака было обнаружено пограничниками Луцкого отряда, после чего они сообщили об этом белорусским коллегам.
Вместе с тем он отметил, что поскольку местность в районе состоит из болот и зарослей, то пешее движение там невозможно. Поэтому не исключено, что злоумышленники перемещались на лодке.
Гильз от охотничьего оружия выявлено не было.
Представители погранслужб Украины и Беларуси провели встречу и обсудили инцидент. Поиски причастных лиц продолжаются.
Как сообщалось ранее, Беларусь упростила порядок пересечения границы для украинских грибников. Упрощенный режим вступил в силу 6 сентября и будет действовать до 15 ноября.
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