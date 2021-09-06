Сенченко о терроре по отношению к татарам в Крыму — это месть Путина за Крымскую платформу

В оккупированном Крыму происходят очередные массовые задержания крымскотатарских активистов. Так, 4 сентября неизвестные на синем микроавтобусе подъехали к дому первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова и увезли его в неизвестном направлении. На эту новость отреагировали украинские МИД и президент.

Также были задержаны десятки крымских татар, которые пришли к зданию управления Федеральной Службы безопасности России, чтобы узнать судьбу пяти земляков.

Позже этих людей отпустили, о чем сообщила в воскресенье, 5 сентября, "Крымская солидарность".

Джелялову же и ряду других активистов в понедельник, 6 сентября, оккупационные "суды" намерены избирать меру пресечения. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Почему это происходит именно сейчас? Как может коллективный Запад повлиять на Кремль? Своим мнением с Телеграфом поделился нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"После оккупации Крыма такое происходит постоянно. Причина традиционна — Кремль на оккупированном полуострове чувствует себя неуверенно. Не только потому, что Россия грубо нарушила нормы международного права, а также, что есть какая-никакая реакция цивилизованных стран. А и потому, что растет недовольство крымчан. Основная часть населения изначально была отрицательно настроена к российской оккупации. Но не имела инструментов для того, чтобы этому препятствовать. Сейчас число недовольных растет с каждым днем. А единственные известные для Кремля способы влияния на общественное мнение – это пропаганда и репрессии. Вот они этот маховик и раскручивают", – поясняет Андрей Сенченко.

По его словам, последние события – еще и истерическая реакция Кремля на "Крымскую платформу".

И на то, что она имеет реальное продолжение, резонанс на Западе. В том числе, во время визита президента Украины в США.

"Не имея внятных рецептов противодействия этому, Кремль усиливает репрессии, – отмечает Андрей Сенченко. – Как реагировать Западу? Безусловно, необходимо усиливать санкционное давление. Не выражать в очередной раз озабоченность или вводить дробные санкции против отдельных чиновников и бизнесменов. Это имитация усилий. Нужно именно УСИЛИВАТЬ санкционное давление на Россию как на государство-оккупанта, государство-агрессор".

По мнению эксперта, это существенно влияет на российский режим, у которого остается всё меньше возможностей удерживать в повиновении миллионы своих граждан.

"Они не в состоянии нормально обеспечивать зарплаты и пенсии, вовремя их выплачивать. Народ начинает роптать – соответственно растут проблемы у путинской власти. Их нужно шатать каждый день, – уверен Андрей Сенченко. – А украинская власть, как самая заинтересованная сторона, должна всеми доступными методами принуждать Запад к доведению санкций до уровня, достаточного для принуждения Москвы к миру и полному освобождению наших территорий".

Напомним, 20 июня в ООН обнародовали доклад о нарушениях прав человека оккупантами в Крыму. В частности там шла речь о преследованиях, применении пыток и вывозу незаконно осужденных на территорию РФ.

В понедельник, 23 августа, в Киеве состоялся саммит Крымской платформы. В тот же день была подписана Декларация, в которой предусмотрено обязательство для ее подписантов рассмотреть возможность введения новых санкций против России.