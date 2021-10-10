Путина нужно принуждать к миру, а не выпрашивать малозначащие уступки

Американо-российские переговоры пока не дадут никакого результата

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября посетит Москву для встречи с высшими должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

На этих встречах вряд ли обойдут стороной российско-украинский конфликт.

Но я пока не вижу перспективы прорыва даже по «донбасскому кейсу». По одной простой причине – мотивы Путина не изменились. Они заключаются в разрушении украинского государства.

Кремль постоянно играет на всех фронтах и во всех форматах. Они где-то чуть поднажали, а где-то имитируют диалог.

Россияне шантажируют всю Европу ценой на газ, душат Украину той же ценой и отсутствием транзита. А в другом месте имитируют какие-то подвижки. Вот с Нуланд любезно пообщаются. Но в сумме позитивного результата не будет. Общий итог в вопросе восстановления мира, международно-признанных границ и международного права будет нулевой.

Можно бесконечно себя обманывать, но любой переговорный формат, в котором присутствует Путин, сейчас будет неэффективен. Агрессора можно сажать за стол переговоров только, когда ему уже деваться некуда. Когда он в крайне сложном положении и сам заинтересован найти выход.

А сейчас, независимо от формата, любые переговоры с участием Путина будут просто издевательством. Над Украиной – в первую очередь. И над всеми остальными участниками.

Я думаю, в США это понимают – и садиться на высшем уровне за стол переговоров, за которым ничего не будет решено, они точно не станут.

Эффективным может быть только формат, в котором собираются Украина и страны, готовые реально действовать для прекращения оккупации Крыма и Донбасса и восстановления мира на Европейском континенте. Цель такого формата – выработать меры по принуждению Путина к миру. Делать это в его присутствии, мягко говоря, не совсем логично. Нужно готовить реальный ультиматум и предъявлять его Кремлю. Путина нужно принуждать к миру, а не выпрашивать малозначащие уступки.

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Ранее Андрей Сенченко рассказал «Телеграфу», что развернувшийся в сентябре террор по отношению к крымским татарам на полуострове — это месть Путина за Крымскую платформу.