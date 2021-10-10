Американо-російські переговори поки не дадуть ніякого результату

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд 11 жовтня відвідає Москву для зустрічі з вищими посадовими особами та іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань.

На цих зустрічах навряд чи обійдуть стороною російсько-український конфлікт.

Але я поки не бачу перспективи прориву навіть по «донбаському кейсу». З однієї простої причини — мотиви Путіна не змінилися. Вони полягають в руйнуванні української держави.

Кремль постійно грає на всіх фронтах і в усіх форматах. Вони десь трохи натиснуть, а десь імітують діалог.

Росіяни шантажують всю Європу ціною на газ, душать Україну тією ж ціною і відсутністю транзиту. А в іншому місці імітують якісь зрушення. Ось з Нуланд люб’язно поспілкуються. Але загалом позитивного результату не буде. Загальний підсумок в питанні відновлення миру, міжнародно-визнаних кордонів і міжнародного права буде нульовий.

Можна нескінченно себе обманювати, але будь-який переговорний формат, в якому присутній Путін, зараз буде неефективний. Агресора можна садити за стіл переговорів тільки, коли йому вже діватися нікуди. Коли він у вкрай складному становищі і сам зацікавлений знайти вихід.

А зараз, незалежно від формату, будь-які переговори з участю Путіна будуть просто знущанням. Над Україною — в першу чергу. І над усіма іншими учасниками.

Я думаю, в США це розуміють — і сідати на вищому рівні за стіл переговорів, за яким нічого не буде вирішено, вони точно не стануть.

Ефективним може бути тільки формат, в якому збираються Україна і країни, готові реально діяти для припинення окупації Криму і Донбасу і відновлення миру на Європейському континенті. Мета такого формату — виробити заходи з примусу Путіна до миру. Робити це в його присутності, м’яко кажучи, не зовсім логічно. Потрібно готувати реальний ультиматум і пред’являти його Кремлю. Путіна потрібно примушувати до миру, а не випрошувати малозначні поступки.

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Раніше Андрій Сенченко розповів «Телеграфу», що терор, який розгорнувся в вересні по відношенню до кримських татар на півострові — це помста Путіна за Кримську платформу.