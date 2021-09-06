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Сенченко про терор відносно кримських татар на півострові — це помста Путіна за Кримську платформу

Автор
А. Пітонов
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Екс-нардеп назвав причини імпульсивної поведінки російських силовиків на півострові Новина оновлена 06 вересня 2021, 14:51
Екс-нардеп назвав причини імпульсивної поведінки російських силовиків на півострові

В окупованому Криму відбуваються чергові масові затримання кримськотатарських активістів. Так, 4 вересня невідомі на синьому мікроавтобусі під’їхали до будинку першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова і відвезли його в невідомому напрямку. На цю новину відреагували українські МЗС і президент.

Також були затримані десятки кримських татар, які прийшли до будівлі управління Федеральної Служби безпеки Росії, щоб дізнатися долю п’яти земляків.

Пізніше цих людей відпустили, про що повідомила в неділю, 5 вересня, "Кримська солідарність".

Джелялову ж і низці інших активістів в понеділок, 6 вересня, окупаційні "суди" мають намір обрати запобіжний захід. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова.

Чому це відбувається саме зараз? Як колективний Захід може вплинути на Кремль? Своєю думкою з "Телеграфом" поділився нардеп V, VI і VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко.

"Після окупації Криму таке відбувається постійно. Причина традиційна — Кремль на окупованому півострові відчуває себе невпевнено. Не тільки тому, що Росія грубо порушила норми міжнародного права, а також, що є якась реакція цивілізованих країн. А й тому, що зростає невдоволення кримчан. Основна частина населення спочатку була негативно налаштована до російської окупації. Але вони мали інструментів для того, щоб цьому перешкоджати. Зараз число незадоволених зростає з кожним днем. А єдині відомі для Кремля способи впливу на громадську думку — це пропаганда і репресії. Ось вони цей маховик і розкручують", — пояснює Андрій Сенченко.

За його словами, останні події — ще й істерична реакція Кремля на "Кримську платформу".

І на те, що вона має реальне продовження, резонанс на Заході. В тому числі під час візиту президента України в США.

"Не маючи чітких рецептів протидії цьому, Кремль посилює репресії, — зазначає Андрій Сенченко. — Як реагувати Заходу? Безумовно, необхідно посилювати санкційний тиск. Не висловлювати в черговий раз заклопотаність або вводити дробові санкції проти окремих чиновників і бізнесменів. Це імітація зусиль. Потрібно саме посилюється списку санкцій тиск на Росію як на державу-окупанта, держава-агресор ".

На думку експерта, це істотно впливає на російський режим, у якого залишається все менше можливостей утримувати в покорі мільйони своїх громадян.

"Вони не в змозі нормально забезпечувати зарплати та пенсії, вчасно їх виплачувати. Народ починає нарікати — відповідно зростають проблеми у путінської влади. Їх потрібно хитати кожен день, — упевнений Андрій Сенченко. — А українська влада, як найбільш зацікавлена сторона, повинна всіма доступними методами примушувати Захід до доведення санкцій до рівня, достатнього для примусу Москви до миру і повного визволення наших територій".

Нагадаємо, 20 червня в ООН оприлюднили доповідь про порушення прав людини окупантами в Криму. Зокрема там йшлося про переслідування, катування і вивезення незаконно засуджених на територію РФ.

У понеділок, 23 серпня, в Києві відбувся саміт Кримської платформи. У той же день було підписано Декларацію, в якій передбачено зобов’язання для її підписантів розглянути можливість введення нових санкцій проти Росії.

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