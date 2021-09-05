В Крыму российские силовики отпустили 40 крымских татар, задержанных накануне (видео)

Среди задержанных были двое журналистов

В Симферополе (Автономная Республика Крым) отпустили из отделений почти 40 крымских татар, которые в субботу, 4 сентября, пришли к зданию управления Федеральной Службы безопасности России, чтобы узнать судьбу пяти земляков.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

По словам правозащитников, задержанные граждане находились в отделениях полиции № 1 "Железнодорожный" и №3 "Центральный".

Российские силовики задерживали как мужчин, так и женщин. Кроме того, в участок попали журналисты "Крымской солидарности" и "Грани.Ру" — Айдер Кадыров и Нури Абдурашитова.

Все они пытались узнать о судьбе пяти соотечественников, в которых российские силовики проводили обыски 3 и 4 сентября. Речь идет про Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Шевкета Усеиновым, Асана Ахтемова, а также о первом заместителе председателя Меджлиса Наримана Джелялова.

Стоит отметить, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале заявила о задержании 50 крымских татар.

По ее словам, татар "затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различных отделениях полиции, где их допрашивали без доступа адвокатов".

Денисова сообщила, что в число задержанных входили председатель Центральной избирательной комиссии Курултай крымскотатарского народа Заир Смедли, член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов и бывший политзаключенный, фигурант "по делу Веджие Кашка" Казим Аметов.

Омбудсмен написала, что действия сотрудников полиции нарушили "презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь".

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о похищении пяти крымских татар и заявил, что это может быть связано с запуском работы "Крымской платформы".

Также мы писали, что российские силовики издеваются над имамом — в камеру к крымскому татарину Раифу Февзиеву они поместили узника с психическими расстройствами.