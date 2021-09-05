У Криму російські силовики відпустили 40 кримських татар, затриманих напередодні (відео)

Серед затриманих було двоє журналістів

У Сімферополі (Автономна Республіка Крим) відпустили з відділків майже 40 кримських татар, які в суботу, 4 вересня, прийшли до будівлі управління Федеративної Служби безпеки Росії, щоб дізнатися долю пʼяти земляків.

Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє "Кримська солідарність" на сторінці у Facebook.

За словами правозахисників, затримані громадяни знаходилися у відділках поліції № 1 "Залізничний" і №3 "Центральний".

Російські силовики затримували як чоловіків, так і жінок. Окрім того, у відділок потрапили журналісти "Кримської солідарності" та "Грані.Ру" – Айдер Кадиров та Нурі Абдурашитов.

Усі вони намагалися дізнатися про долю пʼяти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня. Йдеться про Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Асана Ахтемова, а також про першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова.

Варто відзначити, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі заявила про затримання 50 кримських татар.

За її словами, татар "заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень поліції, де їх допитували без доступу адвокатів".

Денісова повідомила, що в число затриманих входили голова Центральної виборчої комісії Курултай кримськотатарського народу Заїр Смедля, член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов і колишній політвʼязень, фігурант "у справі Веджіє Кашка" Казим Аметов.

Омбудсмен написала, що дії працівників поліції порушили "презумпцію невинуватості, права на свободу, особисту недоторканність та правову допомогу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський висловився щодо викрадення пʼяти кримських татар і заявив, що це може бути повʼязано із запуском роботи "Кримської платформи".

Також ми писали, що російські силовики знущаються над імамом — в камеру до кримського татарина Раїфа Февзієва вони помістили вʼязня із психічними розладами.