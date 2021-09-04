Замглавы Меджлиса Крыма вывезли в неизвестном направлении (видео)

Замглавы Меджлиса вывезли на темно-синем Фольксвагене.

В оккупированном Крыму продолжаются репрессии против местного населения. Утром 4 сентября в неизвестном направлении вывезли первого заместителя главы Меджлиса крымских татар Наримана Джеляля.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Утром в субботу силовики оккупантов устроили в его доме в селе Первомайское Симферопольского района обыск, затем на микроавтобусе без номерных знаков вывезли. Предполагается, что его могут удерживать в здании ФСБ в Симферополе. Видео с отъезжающим микроавтобусом опубликовал Шевкет Наматуллаев.

Нариман Джелял награжден орденом "За заслуги" 3 степени. Ранее первый заместитель главы Меджлиса регулярно сообщал про обыски у крымских татар на оккупированном полуострове. Также он принимал участие в мероприятиях в честь годовщины депортации татар из Крыма. Сообщается, что в том же селе обыски прошли в связи с взрывом в селе Перевальном того же района.

Накануне обыски прошли еще у двух крымских татар Эльдара Одаманова та Азиза Ахтемова, их также вывезли в неизвестном направлении.