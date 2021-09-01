Посадили в камеру з психічно нездоровим затриманим: окупанти в Криму знущаються над імамом

Українця Раифа Февзієва тримають в страшній камері, куди підсадили незвичайного затриманого

Російські окупанти продовжують тортури над українцями, яким на цей раз піддався релігійний діяч — кримський татарин Раиф Февзієв.

Про це повідомила уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денисова.

За її словами, імама затримали 17 серпня після обшуків і зараз незаконно утримують в СІЗО в нелюдських умовах і під цілодобовим відеоспостереженням. Денисова також говорить, що в камері площею в 11 "квадратів" знаходиться 8 осіб, хоча ліжок там всього 6 і немає нормальної системи вентиляції.

Крім того, до Февзієва помістили затриманого з психічними розладами, який може представляти для імама небезпеку.

Людмила Денисова каже, що керівництво СІЗО порушило права кримського татарина, в зв’язку з чим звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити українця належними умовами утримання відповідно до міжнародних стандартів.

Відзначимо, що в РФ духовного служителя Февзієва звинуватили в тероризмі. Мовляв він і ще четверо кримських татар належали до забороненої в Росії терористичної організації «Хізб ут-Тахрір», яка займалася вербуванням місцевих мусульман і закликала до повалення влади.

Раніше в ООН опублікували доповідь про ситуацію з правами людей в Криму, в якій спостерігачі також згадали про тортури і переслідування.