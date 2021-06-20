Скачать
Воскресенье, 20.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
След Татарова и Ермака: что происходит с конкурсом на главу САП и почему это важно
След Татарова и Ермака: что происходит с конкурсом на главу САП и почему это важно
Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)
Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)
Троица-2021: в ПЦУ рассказали, что нужно делать в этот день
Троица-2021: в ПЦУ рассказали, что нужно делать в этот день
Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)
Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)

В ООН опубликовали доклад о ситуации с правами человека в Крыму: фиксируют пытки и преследования

В ООН опубликовали доклад о ситуации с правами человека в Крыму: фиксируют пытки и преследования
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Опубликован очередной промежуточный доклад Генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар.

Доклад будет представлен во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая начинает свою работу 21 июня.

По словам Джепаровой, доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применение пыток для самооговора, перемещение незаконно осужденных на территорию России, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том в числе ФСБ.

Кроме того, отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, фактически – одной из форм принудительного изменения демографического состава населения.

Джепарова указала, что в документе отмечено о наступлении на религиозные свободы в Крыму, в частности, о преследовании Православной церкви Украины на полуострове.

"Продолжаем работать с международным сообществом для установления справедливости и восстановления территориальной целостности Украины", - подытожила заместитель главы МИД.

Отметим, на днях первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как Крым был передан Украине, и откуда берутся высказывания о том, что "Хрущев подарил Крым".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 309

Все по теме:

Крым, ООН, Эмине Джеппар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Будем откровенны": Разумков очертил сроки получения Украиной членства в НАТО
02 Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)
03 Пляжи непригодны для отдыха: в Крыму говорят о катастрофических последствиях наводнения (видео)
04 Соломия Витвицкая отреагировала на критику за откровенные наряды в эфирах новостей: "Чего греха таить" (фото, видео)
05 "Больше всего хотела увидеть "своих мальчиков": стало известно, о чем говорила принцесса Диана в своем последнем телефонном звонке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харькове легковушка разбилась о грузовик, меняющий рекламу, есть пострадавшие (фото, видео)
В Харькове легковушка разбилась о грузовик, меняющий рекламу, есть пострадавшие (фото, видео)
В ООН опубликовали доклад о ситуации с правами человека в Крыму: фиксируют пытки и преследования
В ООН опубликовали доклад о ситуации с правами человека в Крыму: фиксируют пытки и преследования
На празднование Дня независимости Украина потратит беспрецедентную сумму
На празднование Дня независимости Украина потратит беспрецедентную сумму
Соломия Витвицкая отреагировала на критику за откровенные наряды в эфирах новостей: &quot;Чего греха таить&quot; (фото, видео)
Соломия Витвицкая отреагировала на критику за откровенные наряды в эфирах новостей: "Чего греха таить" (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь