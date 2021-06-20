В ООН опубликовали доклад о ситуации с правами человека в Крыму: фиксируют пытки и преследования

Опубликован очередной промежуточный доклад Генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар.

Доклад будет представлен во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая начинает свою работу 21 июня.

По словам Джепаровой, доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применение пыток для самооговора, перемещение незаконно осужденных на территорию России, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том в числе ФСБ.

Кроме того, отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, фактически – одной из форм принудительного изменения демографического состава населения.

Джепарова указала, что в документе отмечено о наступлении на религиозные свободы в Крыму, в частности, о преследовании Православной церкви Украины на полуострове.

"Продолжаем работать с международным сообществом для установления справедливости и восстановления территориальной целостности Украины", - подытожила заместитель главы МИД.

Отметим, на днях первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как Крым был передан Украине, и откуда берутся высказывания о том, что "Хрущев подарил Крым".